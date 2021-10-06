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Красноярский таможенный пост переехал на новый адрес

Красноярский таможенный пост переехал на новый адрес
Иллюстрация: Агротерминал

На прежнем месте — в Березовке — он проработал 12 лет. Теперь пользоваться им должно стать удобнее. К тому же, помимо таможенных процедур, там будут проводить и фитосанитарный контроль.

#НОВОСТИ
Красноярский таможенный пост съехал с ул. Рязанская, 12 и переехал в Северный — на Ястынскую, 47в/12. Теперь все таможенные процедуры будут проводиться здесь, на территории РОРЦ Агротерминал.
Изменение местонахождения таможенного поста — это одна из мер по улучшению климата для ведения внешнеэкономической деятельности и повышения инвестиционной привлекательности региона», — говорит исполняющий обязанности начальника Красноярской таможни Евгений Заврин.
Помимо собственно таможенного поста в здании также находятся склад временного хранения с контейнерной площадкой и складским комплексом, позволяющим работать с грузами любой категории и любым температурным режимом.
 
Также здесь расположен новый современный пункт фитосанитарного контроля с лабораторией, которая позволяет на месте забирать пробы продукции и исследовать их на предмет соответствия требованиям Россельхознадзора. Это значит, что фрукты и овощи из-за рубежа будут поставляться в Красноярск напрямую, а не через Новосибирск — как это было раньше.
 
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Фото предоставлены Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю

В таможне уверены, что новое месторасположение поста сделает его удобнее не только для участников внешнеэкономической деятельности, но и для физических лиц, оформляющих зарубежные посылки и иностранные автомобили.
 
Добавим, что таможенный пост теперь расположен на территории регионального оптово-распределительного центра «Агротерминал». Как рассказывали DK.RU в компании полтора месяца назад, когда стало известно о планах переезда подразделения таможни, предприниматели планируют в дальнейшем замкнуть на себя все импортные и экспортные поставки Красноярска — железнодорожный тупик, склады и контейнерный терминал у них есть.
 
 
Автор: Петр Савельев
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