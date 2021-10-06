Красноярский таможенный пост переехал на новый адрес

На прежнем месте — в Березовке — он проработал 12 лет. Теперь пользоваться им должно стать удобнее. К тому же, помимо таможенных процедур, там будут проводить и фитосанитарный контроль.

Красноярский таможенный пост съехал с ул. Рязанская, 12 и переехал в Северный — на Ястынскую, 47в/12. Теперь все таможенные процедуры будут проводиться здесь, на территории РОРЦ Агротерминал.

Изменение местонахождения таможенного поста — это одна из мер по улучшению климата для ведения внешнеэкономической деятельности и повышения инвестиционной привлекательности региона», — говорит исполняющий обязанности начальника Красноярской таможни Евгений Заврин.

Помимо собственно таможенного поста в здании также находятся склад временного хранения с контейнерной площадкой и складским комплексом, позволяющим работать с грузами любой категории и любым температурным режимом.

Также здесь расположен новый современный пункт фитосанитарного контроля с лабораторией, которая позволяет на месте забирать пробы продукции и исследовать их на предмет соответствия требованиям Россельхознадзора. Это значит, что фрукты и овощи из-за рубежа будут поставляться в Красноярск напрямую, а не через Новосибирск — как это было раньше.

Фото предоставлены Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю

В таможне уверены, что новое месторасположение поста сделает его удобнее не только для участников внешнеэкономической деятельности, но и для физических лиц, оформляющих зарубежные посылки и иностранные автомобили.