Экс-глава банка «Канский» сдал следствию подельников

Обвиняемому в многомиллионной растрате и хищениях топ-менеджеру предложили сделку, которую он принял. Это даст ему возможность скостить вероятный срок.

Уголовное дело бывшего председателя правления банка «Канский» Олега Финка начало рассматриваться в Березовском районном суде. Об этом сообщает «Коммерсантъ — Сибирь», со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

Его обвиняют в хищении более 550 млн рублей у вкладчиков банка. Пострадавшими признано 664 человека. Также топ-менеджер растратил свыше 55 млн рублей собственных средств банка.

По данным «Коммерсанта», Финк заключил сделку со следствием и дал показания против своих подельников, которые сейчас также попали под уголовное преследование. Видимо этим объясняется тот факт, что дело экс-предправления «Канского» просят рассмотреть в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей. Это позволит на треть скостить максимальный срок, который он может получить за инкриминируемые преступления.