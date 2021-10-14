Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.10
71,85
83,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экс-глава банка «Канский» сдал следствию подельников

Экс-глава банка «Канский» сдал следствию подельников
Иллюстрация: kompromat.group

Обвиняемому в многомиллионной растрате и хищениях топ-менеджеру предложили сделку, которую он принял. Это даст ему возможность скостить вероятный срок.

#НОВОСТИ
Уголовное дело бывшего председателя правления банка «Канский» Олега Финка начало рассматриваться в Березовском районном суде. Об этом сообщает «Коммерсантъ — Сибирь», со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.
 
Его обвиняют в хищении более 550 млн рублей у вкладчиков банка. Пострадавшими признано 664 человека. Также топ-менеджер растратил свыше 55 млн рублей собственных средств банка.
 
По данным «Коммерсанта», Финк заключил сделку со следствием и дал показания против своих подельников, которые сейчас также попали под уголовное преследование. Видимо этим объясняется тот факт, что дело экс-предправления «Канского» просят рассмотреть в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей. Это позволит на треть скостить максимальный срок, который он может получить за инкриминируемые преступления.
 
Напомним, что в декабре 2017 года банк «Канский» лишился лицензии Банка России, а через год с небольшим его топ-менеджеров — Олега Финка и Светлану Гаврилову — задержали правоохранительные органы. Тогда их подозревали в хищении лишь 20 млн рублей.
 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Под Красноярском построят машиностроительный заводПод Красноярском построят машиностроительный завод
  • Красноярскому краю снова добавят ковидных ограниченийКрасноярскому краю снова добавят ковидных ограничений
  • «Аэрофлот» объявил о распродаже билетов в полцены для Красноярска«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов в полцены для Красноярска
  • Александр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей АрктикиАлександр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей Арктики
  • «Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица бизнеса»«Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица бизнеса»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.