Красноярские товары снова претендуют на статус «Вкусов России»

На сайте второго национального конкурса «Вкусы России» стартовало народное голосование за любимые продукты. Красноярский край представляют восемь брендов, голосовать за них можно до 7 ноября.

Каждый житель страны может выбрать три любимых продукта, главное условие – все они должны быть из разных регионов. Лидеров в номинации «Нас выбирают» определят большинством голосов. В других семи номинациях победителей назовет комиссия.

Красноярский край в конкурсе представляют дивногорский хлеб (ООО «ДиХлеб»), минеральная вода из Тагарского источника (ООО «ЗМВ»), таймырский сиг (СХА «Заря»), минусинское сливочное масло (ОАО «Молоко»), филимоновское сгущенное молоко (ООО «Филимоновский МКК»), красноярские конфеты (АО «Краскон»), минусинский зефир (ЗАО МКФ) и таймырская бастурма из оленины (ИП Резяпкин Д.В.).

Заявленные на конкурс региональные продукты давно знают и любят как в крае, так и за его пределами. Это продукты с уникальным вкусом и сибирским характером. У наших брендов есть все шансы на победу, каждый житель края может ее приблизить», - считает заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Представленные Красноярским краем продукты становились призерами и победителями конкурсов «Лучший продовольственный товар края», «100 лучших товаров России», а также различных международных смотров.

В прошлом году победителями в номинации «Нас выбирают» были признаны бурятские буузы, сыры Подмосковья и дагестанская баранина. Из сибирских продуктов призерами конкурса становились тувинская баранрина и томское кедровое молоко.

Конкурс «Вкусы России» организован Минсельхозом России для популяризации региональных продуктов и поддержки малого агробизнеса. В этом году соревнуются более 700 гастрономических брендов из 84 регионов.

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