Сгущенка, бастурма, хлеб представят Красноярский край на конкурсе «Вкусы России»

В конкурсе от нашего края будут участвовать восемь гастрономических брендов. В прошлом году их было вдвое меньше. Голосование будет народным, принять участие сможет любой желающий.

На конкурсе наш край будут представлять красноярские конфеты, минусинское сливочное масло, таймырские сиг и бастурма из оленины, филимоновское сгущенное молоко, тагарская минеральная вода, минусинский зефир и дивногорский хлеб.

Как рассказали в правительстве края, конкуренция большая, однако они все же рассчитывают на успех, так как региональным предприятиям есть, чем удивить.

Продукты наших конкурсантов заслуженно пользуются спросом у местных жителей, востребованы за пределами края», — рассказал Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства края — министр сельского хозяйства и торговли.

Кроме того, представленные продукты уже становились призерами и победителями конкурсов «Лучший продовольственный товар края», «100 лучших товаров России», а также различных международных смотров.

Проголосовать на понравившийся продукты можно на сайте , участвовать могут все желающие с 20 октября по 7 ноября.

Отметим, в этом году на оценку экспертов и жителей России подано свыше 700 заявок из 84 регионов.

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