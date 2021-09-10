Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.09
73,12
86,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сгущенка, бастурма, хлеб представят Красноярский край на конкурсе «Вкусы России»

Сгущенка, бастурма, хлеб представят Красноярский край на конкурсе «Вкусы России»
Иллюстрация: pixabay.com

В конкурсе от нашего края будут участвовать восемь гастрономических брендов. В прошлом году их было вдвое меньше. Голосование будет народным, принять участие сможет любой желающий.

#НОВОСТИ

На конкурсе наш край будут представлять красноярские конфеты, минусинское сливочное масло, таймырские сиг и бастурма из оленины, филимоновское сгущенное молоко, тагарская минеральная вода, минусинский зефир и дивногорский хлеб.

Как рассказали в правительстве края, конкуренция большая, однако они все же рассчитывают на успех, так как региональным предприятиям есть, чем удивить.

Продукты наших конкурсантов заслуженно пользуются спросом у местных жителей, востребованы за пределами края», — рассказал Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства края — министр сельского хозяйства и торговли.

Кроме того, представленные продукты уже становились призерами и победителями конкурсов «Лучший продовольственный товар края», «100 лучших товаров России», а также различных международных смотров.

Проголосовать на понравившийся продукты можно на сайте , участвовать могут все желающие с 20 октября по 7 ноября. 

Отметим, в этом году на оценку экспертов и жителей России подано свыше 700 заявок из 84 регионов.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Норильске погиб известный кинорежиссер Александр МельникВ Норильске погиб известный кинорежиссер Александр Мельник
  • Красноярский ТРЦ «ПокровSky» продали с дисконтом в 40%Красноярский ТРЦ «ПокровSky» продали с дисконтом в 40%
  • Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки КувайПрокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки Кувай
  • Замдиректора «КрасКома» пойдет под суд за отравление водой жителей СтудгородкаЗамдиректора «КрасКома» пойдет под суд за отравление водой жителей Студгородка
  • Авторынок: красноярцы захотели помоложеАвторынок: красноярцы захотели помоложе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.