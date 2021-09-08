Магазинов, киосков и ресторанов в крае стало меньше
На конец прошлого года на территории Красноярского края работало 14 тысяч 320 магазинов. Общая площадь торгового зала составила 1952,8 тысячи кв. метров.
При этом в сельской местности работало больше 4 тыс. магазинов.
Большая часть — это минимаркеты. Их доля составила 45,7% от общего числа.
Доля специализированных непродовольственных магазинов оказалась чуть больше 25%, а специализированных — еще меньше. Около 8%.
На конце 2020 года в крае действовали 31 гипермаркет и 491 супермаркет, обслуживающие покупателей на 524,4 тысячи квадратных метрах торговых площадей.
Активно велась и розничная торговля. Однако число таких объектов стало меньше.
В 2019 году продукцию в розницу горожане могли купить в 4235 павильонах, 1488 палатках и киосках, но годом позже цифры поменялись — «на плаву» остались 4023 павильонов, 1479 палаток и киосков.
Продажей фармацевтических, медицинских и ортопедических товаров занимались 804 аптеки и аптечных магазина, 311 аптечных киосков и пунктов.
При этом годом ранее их было больше — так, на конец 2019 года насчитывалось 826 организаций аптек, 308 киосков и пунктов.
Самое заметное сокращение — в категории баров и ресторанов. В сравнении с 2019 годом их стало на 26% меньше.
Заметно уменьшилось и количество общедоступных столовых и закусочных — на 15,6%, а столовых учебных заведений, организаций, промышленных предприятий — на 6,3 процента.
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