Лучших молодых предпринимателей выбрали в Красноярске

В Красноярске завершился региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России».

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Конкурс проводился по нескольким номинациям:

в категории «Самозанятые» победила Каролина Пшеорская (мастер-парикмахер для кудрявых людей),

лучшей в «Торговле» стала Анна Туценко (магазин чая «Чаеныш»),

в номинации «Предпринимательство в социальной сфере» - Анастасия Скромкина (прокат детских товаров и игрушек KRASKI),

в «Сфере услуг» - Василий Захарюта, который стал абсолютным победителем всего регионального этапа.

Жюри признало г-на Захарюту, основателя и руководителя сети барбершопов «Тайга» — «лучшим молодым предпринимателем Красноярского края в 2021 году».

Я раньше слышал об этом конкурсе, и в этот раз решил действовать. Заявку подал в самый последний момент! Соперники были очень достойные, с некоторыми мы уже договорились о коллаборации. Конечно, я рад победе! Но ещё больше - опыту и выводам от участия. Я всегда толкал свою команду к участию в конкурсах. Не для победы. А за опытом. И сам участвовал. В спорте, в жизни. Примером, не словом. Так проще донести мысль», - поделился впечатлениями Василий Захарюта.

Напомним, конкурс проводится с целью поощрить молодых людей, которые развивают свое дело и сделать предпринимательство более популярным в молодежной среде. Победители регионального этапа получат возможность представить край на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет в ноябре 2021 года в Москве.

Молодежь — это драйвер нашей экономики. Поэтому важно давать молодым и перспективным предпринимателям дорогу и оказывать им всю возможную поддержку. Центр «Мой бизнес» впервые организовывает региональный этап этого конкурса, но поддержка молодых предпринимателей - всегда в числе приоритетов нашей работы. Основная ценность конкурса не в призах и подарках, а в коммуникации с успешными предпринимателями региона, в возможности получить советы и перенять опыт, что, безусловно, поможет избежать ошибок в бизнесе. Мы уверены, что Василий Захарюта и другие победители достойно представят Красноярский край на финале в Москве», - отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Александр Граматунов.

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