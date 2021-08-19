Молодых предпринимателей Красноярского края приглашают на конкурс

В Красноярске пройдет региональный этап федерального конкурса «Молодой предприниматель Россиии». Победители получат призы и отправятся в Москву, где пройдет финал.

Краевой этап конкурса «Молодой предприниматель России» пройдет в Красноярске. Об этом сообщили в правительстве региона.

Участвовать в нем могут самозанятые, индивидуальные предприниматели, учредители или участники компаний. Главное требование: возраст должен быть в диапазоне 16-35 лет.

Победителей будут определять в десяти номинациях:

«Интернет-предпринимательство»;

«Франчайзинг»;

«Сельскохозяйственное предпринимательство»;

«Торговля»;

«Предпринимательство в социальной сфере»;

«Производство»;

«Сфера услуг»;

«Инновационное предпринимательство»;

«Международное предпринимательство»;

«Самозанятые».

Региональный этап пройдет на базе центра «Мой бизнес» в Красноярске с 30 августа по 3 сентября 2021 года. Подать заявку можно на сайте конкурса до 26 августа.

Лучшие представители краевого бизнеса получат ценные призы и будут представлять Красноярский край в финале конкурса, который состоится в Москве.