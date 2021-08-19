Молодых предпринимателей Красноярского края приглашают на конкурс
В Красноярске пройдет региональный этап федерального конкурса «Молодой предприниматель Россиии». Победители получат призы и отправятся в Москву, где пройдет финал.
Краевой этап конкурса «Молодой предприниматель России» пройдет в Красноярске. Об этом сообщили в правительстве региона.
Участвовать в нем могут самозанятые, индивидуальные предприниматели, учредители или участники компаний. Главное требование: возраст должен быть в диапазоне 16-35 лет.
Победителей будут определять в десяти номинациях:
- «Интернет-предпринимательство»;
- «Франчайзинг»;
- «Сельскохозяйственное предпринимательство»;
- «Торговля»;
- «Предпринимательство в социальной сфере»;
- «Производство»;
- «Сфера услуг»;
- «Инновационное предпринимательство»;
- «Международное предпринимательство»;
- «Самозанятые».
Региональный этап пройдет на базе центра «Мой бизнес» в Красноярске с 30 августа по 3 сентября 2021 года. Подать заявку можно на сайте конкурса до 26 августа.
Лучшие представители краевого бизнеса получат ценные призы и будут представлять Красноярский край в финале конкурса, который состоится в Москве.