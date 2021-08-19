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Молодых предпринимателей Красноярского края приглашают на конкурс

Молодых предпринимателей Красноярского края приглашают на конкурс
Иллюстрация: pixabay.com

В Красноярске пройдет региональный этап федерального конкурса «Молодой предприниматель Россиии». Победители получат призы и отправятся в Москву, где пройдет финал.

#НОВОСТИ
Краевой этап конкурса «Молодой предприниматель России» пройдет в Красноярске. Об этом сообщили в правительстве региона.
Участвовать в нем могут самозанятые, индивидуальные предприниматели, учредители или участники компаний. Главное требование: возраст должен быть в диапазоне 16-35 лет.
 
Победителей будут определять в десяти номинациях:
  • «Интернет-предпринимательство»;
  • «Франчайзинг»;
  • «Сельскохозяйственное предпринимательство»;
  • «Торговля»;
  • «Предпринимательство в социальной сфере»;
  • «Производство»;
  • «Сфера услуг»;
  • «Инновационное предпринимательство»;
  • «Международное предпринимательство»;
  • «Самозанятые».
Региональный этап пройдет на базе центра «Мой бизнес» в Красноярске с 30 августа по 3 сентября 2021 года. Подать заявку можно на сайте конкурса до 26 августа.
 
Лучшие представители краевого бизнеса получат ценные призы и будут представлять Красноярский край в финале конкурса, который состоится в Москве.
Автор: Петр Савельев
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