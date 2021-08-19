Недострой на Белинского продали за 35 млн рублей
Новым владельцем сооружения стал бывший совладелец известной ресторанной сети Красноярска. Как он собирается использовать свое приобретение, неизвестно.
На самом деле недострой на границе с Емельяновским районом носит гордое название ТЦ «Новалэнд». Но красноярцы знали; здесь когда-нибудь будет «Ашан». Увы, воображаемый.
Конструкция свяжет остров с микрорайоном Зеленая Роща и станет частью магистрального пешеходного маршрута, который протянется вплоть до Николаевского моста.
В Красноярске начали строить самую длинную в России лестницу - до Торгашинского хребта
К строительству лестницы от улицы Базайской до вершины Торгашинского хребта уже приступили. Лестница будет с подсветкой и видовыми пролетами. Протяжённость составит 1100 метров.