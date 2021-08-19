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Недострой на Белинского продали за 35 млн рублей

Недострой на Белинского продали за 35 млн рублей
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Новым владельцем сооружения стал бывший совладелец известной ресторанной сети Красноярска. Как он собирается использовать свое приобретение, неизвестно.

#НОВОСТИ
Администрация Красноярска продала недостроенное здание на улице Белинского, 7. Результаты аукциона опубликованы на сайте мэрии.
 
Новым владельцем недостроя стал красноярский предприниматель Алексей Гурин. Объект обошелся ему в 35,138 млн рублей.
 
Связаться с Гуриным не удалось, потому неизвестно для каких целей он будет использовать свое новое приобретение. Также остается неясным, во сколько обойдется достройка этого здания площадью 931 кв. м. – на сегодня оно готово на 62%, если верить конкурсной документации.
 
Сейчас Алексей Гурин является учредителем трех компаний: «Достоевский» (основной вид деятельности: добыча руд и песков драгоценных металлов), «Невское золото» (оптовая торговля) и «Ресурсинвест» (чистка и уборка жилых и нежилых помещений). Ранее же он был совладельцем красноярской ресторанной сети Berrywood Family. По информации «Проспекта Мира», он до сих пор является инвестором ее проектов.
 
Добавим, что ранее сооружением на Белинского, 7 владела компания «Комфортстрой», но в июне 2020 года потеряла его по суду, поскольку недостороила до истечения срока аренды земельного участка.
 
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Автор: Петр Савельев
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