Недострой на Белинского продали за 35 млн рублей

Новым владельцем сооружения стал бывший совладелец известной ресторанной сети Красноярска. Как он собирается использовать свое приобретение, неизвестно.

Администрация Красноярска продала недостроенное здание на улице Белинского, 7. Результаты аукциона опубликованы на сайте мэрии.

Новым владельцем недостроя стал красноярский предприниматель Алексей Гурин. Объект обошелся ему в 35,138 млн рублей.

Связаться с Гуриным не удалось, потому неизвестно для каких целей он будет использовать свое новое приобретение. Также остается неясным, во сколько обойдется достройка этого здания площадью 931 кв. м. – на сегодня оно готово на 62%, если верить конкурсной документации.

Сейчас Алексей Гурин является учредителем трех компаний: «Достоевский» (основной вид деятельности: добыча руд и песков драгоценных металлов), «Невское золото» (оптовая торговля) и «Ресурсинвест» (чистка и уборка жилых и нежилых помещений). Ранее же он был совладельцем красноярской ресторанной сети Berrywood Family. По информации «Проспекта Мира», он до сих пор является инвестором ее проектов.

Добавим, что ранее сооружением на Белинского, 7 владела компания «Комфортстрой», но в июне 2020 года потеряла его по суду, поскольку недостороила до истечения срока аренды земельного участка.

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