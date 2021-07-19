Воображаемый «Ашан» в Красноярске продан: кому, почем и для чего

На самом деле недострой на границе с Емельяновским районом носит гордое название ТЦ «Новалэнд». Но красноярцы знали; здесь когда-нибудь будет «Ашан». Увы, воображаемый.

Одиозный долгострой начали возводить в 2013 году. Торговый центр должен был побить «Планету» по площади и размаху. Якорным арендатором здания площадью 240 тыс. кв. м. планировался «Ашан». Девелопером стала московская компания ТК «Проперти». Однако успели возвести только 98 тыс. кв. м. Залоговым кредитором ТК «Проперти» выступал банк ВТБ. Начиная с марта банк начал искать инвестора для достройки ТЦ. Стартовая стоимость недостроя составляла 2,2 млрд руб. Однако покупателей не было и пришлось снизить цену до 193,6 млн рублей. Покупателем стал совладелец красноярского завода холодильного оборудования «Бирюса» (96,74%) Павел Городов, предложивший за актив 214,1 млн руб. Торги проходили в формате публичного предложения. Его заявка была единственной.

Добавим, г-н Городову, помимо завода по производству холодильников «Бирюса», принадлежат предприятие по изготовлению железобетонных изделий, комплекс ресторанов и еще 20% в «Русском радио Красноярск».

Эксперты «Ведомостей» отмечают, что покупатель вряд ли намерен достраивать проект, который, по разным причинам, не зашел. Скорее всего, недострой будет снесен, а землю используют в других целях.

Сам владелец «воображаемого Ашана» пока воздерживается от комментариев.

Таким должен был быть конкурент "Планеты"