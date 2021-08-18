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В Красноярске построят новый мост на остров Татышев

НАбережная в районе улицы Комарова
НАбережная в районе улицы Комарова. Иллюстрация: admkrsk.ru

Конструкция свяжет остров с микрорайоном Зеленая Роща и станет частью магистрального пешеходного маршрута, который протянется вплоть до Николаевского моста.

#НОВОСТИ
Власти Красноярска намерены связать остров Татышев и Зеленую Рощу пешеходным мостом. Об этом говорили на выездном совещании по благоустройству Советского района, которое провел глава города Сергей Ерёмин.
 
Разработка проекта начнется в следующем году, а в этом пройдут инженерно-геологические изыскания. Предполагается, что к набережной новый мост будет примыкать в районе улицы Комарова.
 
В Красноярске построят новый мост на остров Татышев 1
Примерно в этом месте появится новый мост
Проект достаточно грандиозный, но этот мост позволит нам создать уникальный для города магистральный пешеходный маршрут от Зелёной Рощи до Николаевского моста, который на всём протяжении ни разу не пересекается с автомобильным движением», — сказал Сергей Ерёмин.
Параллельно с разработкой проекта нового моста в 2022 году продолжится благоустройство парка вдоль набережной по проспекту Ульяновский. Здесь планируют установить освещение, малые архитектурные формы, обустроить тропинки и создать видовые площадки.
Автор: Петр Савельев
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