В Красноярске начали строить самую длинную в России лестницу - до Торгашинского хребта

К строительству лестницы от улицы Базайской до вершины Торгашинского хребта уже приступили. Лестница будет с подсветкой и видовыми пролетами. Протяжённость составит 1100 метров.

Чтобы добраться до вершины, придётся преодолеть 1668 ступеней. По пути будет несколько площадок отдыха, мини—смотровых. Кроме того, отдохнуть можно будет и на вершине сразу после подъема — там установят скамейки.

Сумма контракта составит 46,6 млн руб. Деньги выделяются из краевого бюджета», — рассказали DK.RU в пресс-службе агентства по туризму Красноярского края.

Сооружение будет построено в рамках проекта по благоустройству Торгашинского хребта. Власти отмечают, что это место пользуется большой популярностью у жителей Красноярска и гостей города.

Однако добраться до уникального места не так-то просто. Поэтому было принято решение связать улицу Базайскую и Торгашинский хребет.

Получится транспортная связка, которая не только поможет людям более комфортно посещать Торгашинский хребет, но и объединить его с Восточным входом в нацпарк „Красноярские Столбы“ в единую туристскую рекреационную зону», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

К лестнице организуют удобные подъезды, все работы планируют завершить к концу года.

Ранее DK.RU уже сообщал про планы властей, связанные с благоустройством территории Торгашинского хребта. Например, продлить до него автобусный маршрут и отремонтировать мост и дамбу.