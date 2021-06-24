В Красноярске построят самую длинную лестницу в России

Она станет частью проекта благоустройства Торгашинского хребта, которое продолжится в этом году. Помимо этого здесь запланирован еще ряд нововведений.

В 2021 году в Красноярске благоустроят Торгашинский хребет. Об этом на заседании правительства региона рассказала руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

В планах властей продлить до него автобусный маршрут, отремонтировать мост и дамбу, а также возвести лестницу, которая будет идти от подножия хребта к его вершине.

Эта лестница станет самой большой в России и пятой в мире по длине. Но мы постарались сделать так, чтобы подниматься по ней было не очень сложно, по пути будет несколько площадок отдыха, мини—смотровых», — рассказала Верхушина.

Сколько на эти цели будет выделено средств из бюджета и в какие сроки проект будет реализован, в правительстве не говорят.

Помимо этого проекта, власти в этом году намерены обновить причалы на Енисее: на Речном вокзале Красноярска, в районе ТЦ «Красноярье», в Дивногорске, на Красноярском водохранилище и возле Успенского монастыря. На эти цели в бюджете предусмотрено 75 млн рублей (в 2020-м цифра была на уровне 65 млн), но, возможно, не все они пойдут именно на эти объекты.