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Электрокатер свяжет Красноярск и Дивногорск

Электрокатер свяжет Красноярск и Дивногорск
Иллюстрация: Instagram

Компания «ВодоходЪ» планирует запустить по Енисею шесть прогулочных судов на электрической тяге, которые будут катать туристов по Енисею.

#НОВОСТИ

Туристический маршрут до Дивногорска в дневное время и полуторачасовые вечерние водные прогулки от Речного вокзала станут первым этапом запуска речных судов на электротяге. В планах также создать маршруты по Красноярскому водохранилищу и до села Барабаново.

Для запуска проекта потребуется усовершенствовать инфраструктуру речного транспорта — ввести в эксплуатацию причал в Дивногорске и зарядные станции.

Суда на электротяге обладают рядом преимуществ по сравнению с судами, работающими на дизельном топливе: низкая себестоимость перевозок, экологичность и бесшумность хода.

Заряжаться такое судно будет ночью и в перерывах днём. Сейчас необходимо найти нужные мощности. Первое уже строится в Питере. В дальнейшем рассматривается сборка в Красноярске», — пояснила Юлии Верхушина, руководитель агентства по туризму края.

По словам Верхушиной, реализация проекта не только позволит создать новый туристический продукт, но и в целом станет драйвером в развитии речного туризма в Красноярском крае.

 

 

Автор: Петр Савельев
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