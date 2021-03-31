Опрос: Поможет ли кешбэк развитию внутреннего туризма?

Возвращать часть денег за путешествия внутри России, похоже, становится традицией. В марте стартовал третий виток программы, с помощью которой власти пытаются стимулировать внутренний туризм.

Мы спросили красноярских предпринимателей от туризма и представителей профильного ведомства, ощущают ли они на себе пользу от этого проекта.

Юлия Верхушина,

руководитель Агентства по туризму Красноярского края:

Очевидно, что тягаться в туристическом спросе с Сочи, Санкт-Петербургом или Алтаем непросто, особенно когда выбирает конечный потребитель, а не жюри. В этом смысле мы сразу довольно четко понимали, что кешбэк — это прежде всего отличная возможность для красноярцев отправиться в путешествие с хорошей финансовой мотивацией. Но уверена, что со временем программа станет стимулом для посещения менее очевидных туристических направлений. Ведь задумка программы очень правильная — побудить людей открывать для себя Россию.