Опрос: Поможет ли кешбэк развитию внутреннего туризма?
Возвращать часть денег за путешествия внутри России, похоже, становится традицией. В марте стартовал третий виток программы, с помощью которой власти пытаются стимулировать внутренний туризм.
Мы спросили красноярских предпринимателей от туризма и представителей профильного ведомства, ощущают ли они на себе пользу от этого проекта.
Юлия Верхушина,
руководитель Агентства по туризму Красноярского края:
Очевидно, что тягаться в туристическом спросе с Сочи, Санкт-Петербургом или Алтаем непросто, особенно когда выбирает конечный потребитель, а не жюри. В этом смысле мы сразу довольно четко понимали, что кешбэк — это прежде всего отличная возможность для красноярцев отправиться в путешествие с хорошей финансовой мотивацией. Но уверена, что со временем программа станет стимулом для посещения менее очевидных туристических направлений. Ведь задумка программы очень правильная — побудить людей открывать для себя Россию.
Алена Чекоданова,
генеральный директор компании «Туроператор «Меридиан»:
Новый этап программы туристического кешбэка пользуется огромным спросом: мы сейчас просто завалены заявками на бронирование туров на май и июнь. Сочи, Крым, Калининград — направления самые разные. Пользуются спросом и экскурсионные программы, например, в Санкт-Петербург. Много заявок на санатории Белокурихи. Особенно таким отдыхом интересуются семьи: это реальная возможность отдохнуть хорошо и бюджетно. Тем более что деньги возвращаются через пять дней.
Анна Гайович,
генеральный директор туркомпании «Саянское кольцо»:
Мы в первый раз участвуем в программе, поэтому говорить об ее эффективности в разрезе путешествий в Красноярский край мне сейчас сложно. Так или иначе, участвуя в ней, мы рассчитываем привлечь клиентов к нашим турам. И мы видим, что с момента старта третьего этапа программы интерес к путешествиям по Красноярскому краю начал расти. Шквалом заявок я бы это, конечно, не назвала, но все же. И больше интересуются именно жители западной части страны.
Анна Мкртчян,
директор гостиницы «Метелица»:
Мы участвовали во втором этапе программы кешбэка и участвуем в третьем. Но, говоря объективно, особого эффекта тогда мы не ощутили — ни одного человека по этой программе у нас не было. Конечно, статистически заполняемость гостиниц в Красноярске выросла. Но по большей части это связано с тем, что ряд отелей сейчас используется как карантинные учреждения. А значит, номерной фонд в городе сократился. В целом Красноярск не туристический центр. Здесь туристы если и останавливаются, то чаще транзитом.