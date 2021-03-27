На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка
Новая «видовка» входит в единое спортивно-туристическое пространство наряду с «Гремячей гривой», «Сопкой» и «Радугой».
Самая высокая точка города открылась для посетителей 27 марта – это смотровая площадка, расположенная на высоте 505 метров над уровнем моря.
В комплекс сооружений, кроме смотровой площадки, входят сеть пешеходных дорожек и экотроп, амфитеатр с навесом от дождя и местами для отдыха. Для автотранспорта предусмотрены три уровня парковки.
Площадка органично вписалась в ландшафт и завершила формирование единого спортивно-туристического пространства, в который входят территории экопарка «Гремячая грива», кластеров «Сопка» и «Радуга». Прямо отсюда можно отправиться в путешествие по «Гриве». Совсем скоро это место будет во всех инстаграмах города», – поделилась Юлия Верхушина, руководитель краевого агентства по туризму.
Площадка построена с применением природосберегающих технологий. На смотровой предусмотрены даже противоскользящие насечки, так что здесь будет комфортно и безопасно как зимой, так и в межсезонье. Освещение есть как на самой смотровой, так и на пешеходных зонам, в амфитеатре и на парковках.
Попасть на территорию площадки можно двумя путями:
- пешком или на автомобиле от остановки «Биатлонная»,
- пешком через экопарк «Гремячая грива».
В будущем можно будет приобрести билет на подъемник кластера «Сопка» и подняться на смотровую.
Работы по озеленению территории и благоустройству дороги продолжаются. В ближайшие два года объект станет доступным для маломобильных жителей.
Строительством смотровой площадки, как и «Гремячей гривы», занималась красноярская компания «Проектдевелопмент». О завершении работ подрядчик объявил 18 марта 2021 года.
По теме
-
В «Гремячей гриве» откроется первая инклюзивная пончиковая Красноярска
В первой инклюзивной пончиковой будут работать молодые люди с особенностями ментального развития. Точка общепита расположится на остановке «Академии биатлона» рядом с экопарком «Гремячая грива».16.12.2020Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске еще два «Кекса и Кренделя» покинули самоизоляцию
Красноярская сеть кафетериев «Кекс и Крендель» возобновила работу еще двух точек — в Центральном и Октябрьском районах. Об этом компания сообщила в соцсетях.15.04.2020Новости ДККрасноярск
-
Темно до жути: в красноярском экопарке «Гремячая грива» перестало работать освещение
На проблему обратил внимание депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко. В агентстве по туризму уже ответили.20.03.2019Новости ДККрасноярск
Найдено результатов: 31
-
На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка
Новая «видовка» входит в единое спортивно-туристическое пространство наряду с «Гремячей гривой», «Сопкой» и «Радугой».27.03.2021Новости ДККрасноярск
-
Красноярцам предлагают бронировать туры на Кипр
Кипр дал зеленый свет для туристов из России при сдаче теста на коронавирус перед поездкой и сразу после прибытия в страну.01.02.2021Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае в 2020 году сертифицировали 26 туристических маршрутов
Участники туристско-рекреационного кластера края в прошлом году сертифицировали 26 туристических маршрутов. Основные средства выделил Центр кластерного развития, входящий в центр «Мой бизнес».29.01.2021Новости ДККрасноярск
-
Районам Красноярского края дадут денег на туристическую инфраструктуру
За последние три года предоставления подобных субсидий, размер выделяемых на них бюджетных средств увеличился почти в семь раз. Прием заявок уже начался.18.01.2021Новости ДККрасноярск
-
Юлия Верхушина: «Меня называют уполномоченным по правам туристов»
О том, почему круиз по Енисею вызывает эмоциональный взрыв, что надо сделать, чтобы туалеты для туристов работали после шести вечера и что будет с региональным туризмом после пандемии.24.12.2020Новости ДККрасноярск
-
Красноярским «Столбам» обновили Восточный вход
Современный визит-центр, детская площадка, парковка и многое другое — на все это из краевой казны потратили почти полсотни миллионов рублей за четыре месяца.02.12.2020Новости ДККрасноярск