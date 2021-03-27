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На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка

На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка
Иллюстрация: visitsiberia.info

Новая «видовка» входит в единое спортивно-туристическое пространство наряду с «Гремячей гривой», «Сопкой» и «Радугой».

#НОВОСТИ

Самая высокая точка города открылась для посетителей 27 марта – это смотровая площадка, расположенная на высоте 505 метров над уровнем моря.

На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка 1

В комплекс сооружений, кроме смотровой площадки, входят сеть пешеходных дорожек и экотроп, амфитеатр с навесом от дождя и местами для отдыха. Для автотранспорта предусмотрены три уровня парковки.

На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка 2

Площадка органично вписалась в ландшафт и завершила формирование единого спортивно-туристического пространства, в который входят территории экопарка «Гремячая грива», кластеров «Сопка» и «Радуга». Прямо отсюда можно отправиться в путешествие по «Гриве». Совсем скоро это место будет во всех инстаграмах города», – поделилась Юлия Верхушина, руководитель краевого агентства по туризму.

На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка 3

Площадка построена с применением природосберегающих технологий. На смотровой предусмотрены даже противоскользящие насечки, так что здесь будет комфортно и безопасно как зимой, так и в межсезонье. Освещение есть как на самой смотровой, так и на пешеходных зонам, в амфитеатре и на парковках.

На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка 4

Попасть на территорию площадки можно двумя путями:

  • пешком или на автомобиле от остановки «Биатлонная»,
  • пешком через экопарк «Гремячая грива».

В будущем можно будет приобрести билет на подъемник кластера «Сопка» и подняться на смотровую.

На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка 5

Работы по озеленению территории и благоустройству дороги продолжаются. В ближайшие два года объект станет доступным для маломобильных жителей.

На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка 6

Строительством смотровой площадки, как и «Гремячей гривы», занималась красноярская компания «Проектдевелопмент». О завершении работ подрядчик объявил 18 марта 2021 года.

На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка 7

 

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Автор: Петр Савельев
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