На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка

Новая «видовка» входит в единое спортивно-туристическое пространство наряду с «Гремячей гривой», «Сопкой» и «Радугой».

Самая высокая точка города открылась для посетителей 27 марта – это смотровая площадка, расположенная на высоте 505 метров над уровнем моря.

В комплекс сооружений, кроме смотровой площадки, входят сеть пешеходных дорожек и экотроп, амфитеатр с навесом от дождя и местами для отдыха. Для автотранспорта предусмотрены три уровня парковки.

Площадка органично вписалась в ландшафт и завершила формирование единого спортивно-туристического пространства, в который входят территории экопарка «Гремячая грива», кластеров «Сопка» и «Радуга». Прямо отсюда можно отправиться в путешествие по «Гриве». Совсем скоро это место будет во всех инстаграмах города», – поделилась Юлия Верхушина, руководитель краевого агентства по туризму.

Площадка построена с применением природосберегающих технологий. На смотровой предусмотрены даже противоскользящие насечки, так что здесь будет комфортно и безопасно как зимой, так и в межсезонье. Освещение есть как на самой смотровой, так и на пешеходных зонам, в амфитеатре и на парковках.

Попасть на территорию площадки можно двумя путями:

пешком или на автомобиле от остановки «Биатлонная»,

пешком через экопарк «Гремячая грива».

В будущем можно будет приобрести билет на подъемник кластера «Сопка» и подняться на смотровую.

Работы по озеленению территории и благоустройству дороги продолжаются. В ближайшие два года объект станет доступным для маломобильных жителей.

Строительством смотровой площадки, как и «Гремячей гривы», занималась красноярская компания «Проектдевелопмент». О завершении работ подрядчик объявил 18 марта 2021 года.

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