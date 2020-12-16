В «Гремячей гриве» откроется первая инклюзивная пончиковая Красноярска

В первой инклюзивной пончиковой будут работать молодые люди с особенностями ментального развития. Точка общепита расположится на остановке «Академии биатлона» рядом с экопарком «Гремячая грива».

Редакция «ДК» с особым вниманием относится к проекту инклюзивной пончиковой, так как наблюдает за ним с самого начала. Более того, «премьера» вкусных пончиков состоялась на «Бизнес-пикнике» издания — летнем, радостном ивенте в 2019 году.

Всего в штате будет 27 человек, часть из них — с инвалидностью. Все ребята с особенностями развития, которые будут работать в пончиковой, являются выпускниками красноярской мастерской «Трудово» для людей с выраженными нарушениями развития. Там они и научились делать пончики и варить вкусный кофе. Это проект инклюзивного движения «Право на счастье».

Цены в новом заведении будут доступными. Например, пончик обойдётся в 13 рублей, а чашка кофе — в 60.

Когда такие ребята вырастают, у них возникают большие сложности с трудоустройством. Наш проект поможет частично решить эту проблему. Они будут работать вместе с обычными людьми и постоянно взаимодействовать с покупателями. В этом и есть смысл инклюзивной пончиковой. Большая часть вырученных средств пойдет на зарплату ребятам, а остальная — на благотворительность», — отметила председатель движения Надежда Болсуновская.

Добавим, в создании и оформлении пончиковой приняли участие несколько сторон. Например, павильон оформляет компания «Арт-стиль», к электричеству подключает СФУ, а власти предоставляют место.