В Красноярском крае в 2020 году сертифицировали 26 туристических маршрутов

Участники туристско-рекреационного кластера края в прошлом году сертифицировали 26 туристических маршрутов. Основные средства выделил Центр кластерного развития, входящий в центр «Мой бизнес».

Экскурсионные программы теперь соответствуют требованиям национальных стандартов и системы добровольной сертификации «Туризм в России – сервис и качество». Тринадцать сертифицированных маршрутов находится в Шушенском (услуги предоставляет компания «Золотая Сибирь»), еще 11 в Минусинском (здесь работает «ШевТур») и 2 в Енисейском районе (база отдыха «Заимка Рыбная»). Среди них есть автобусно-пешеходные и водные туры, а также велосипедные экскурсии.

По мнению руководителя агентства по туризму Красноярского края Юлии Верхушиной, наличие сертификатов гарантирует потребителям безопасность и качество, а значит повышает спрос на такие туристические маршруты.

Добавим, на оценку турпродуктов было потрачено более 300 тысяч рублей. Предприниматели оплатили только 5% от этой суммы, основные средства выделил Центр кластерного развития.