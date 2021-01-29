Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.01
76,25
92,29
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае в 2020 году сертифицировали 26 туристических маршрутов

В Красноярском крае в 2020 году сертифицировали 26 туристических маршрутов
Иллюстрация: krskstate.ru

Участники туристско-рекреационного кластера края в прошлом году сертифицировали 26 туристических маршрутов. Основные средства выделил Центр кластерного развития, входящий в центр «Мой бизнес».

#НОВОСТИ
Экскурсионные программы теперь соответствуют требованиям национальных стандартов и системы добровольной сертификации «Туризм в России – сервис и качество». Тринадцать сертифицированных маршрутов находится в Шушенском (услуги предоставляет компания «Золотая Сибирь»), еще 11 в Минусинском (здесь работает «ШевТур») и 2 в Енисейском районе (база отдыха «Заимка Рыбная»). Среди них есть автобусно-пешеходные и водные туры, а также велосипедные экскурсии.
 
По мнению руководителя агентства по туризму Красноярского края Юлии Верхушиной, наличие сертификатов гарантирует потребителям безопасность и качество, а значит повышает спрос на такие туристические маршруты.
 
Добавим, на оценку турпродуктов было потрачено более 300 тысяч рублей. Предприниматели оплатили только 5% от этой суммы, основные средства выделил Центр кластерного развития.
 
Автор: Валерия Петрова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае будут производить активированный уголь из древесных отходовВ Красноярском крае будут производить активированный уголь из древесных отходов
  • Красноярцам прививают правильную культуру малоэтажного строительстваКрасноярцам прививают правильную культуру малоэтажного строительства
  • Адвокаты Быкова рассказали о сделке со следствиемАдвокаты Быкова рассказали о сделке со следствием
  • В Хакасии создают туркомплекс «Тропа предков»В Хакасии создают туркомплекс «Тропа предков»
  • Красноярские бизнесмены в 2020 году экономили на рекламе, используя big dataКрасноярские бизнесмены в 2020 году экономили на рекламе, используя big data
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.