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Районам Красноярского края дадут денег на туристическую инфраструктуру

Районам Красноярского края дадут денег на туристическую инфраструктуру
Иллюстрация: pixabay.com

За последние три года предоставления подобных субсидий, размер выделяемых на них бюджетных средств увеличился почти в семь раз. Прием заявок уже начался.

#НОВОСТИ
В 2021 году на нужды развития туристско-рекреационных зон в городах и районах Красноярского края будет выделено 75 млн рублей, рассказали в региональном агентстве по туризму.
 
Деньги будут распределяться на конкурсной основе между муниципальными образованиями. По одной заявке можно получить до 20 млн рублей. При этом претендент вправе подать две заявки (но не более).
 
Подать заявку можно в Красноярске на ул. Ленина, 120 — в агентстве по труизму. Прием уже начался и продлится до 8 февраля 2021 года.
По словам руководителя агентства Юлии Верхушиной, субсидия на создание туристско-рекреационных зон ежегодно увеличивается — так, в 2018 году ее общий объем составлял 11 млн рублей.
Повышение качества туристической инфраструктуры в регионе — одна из приоритетных задач в развитии туризма. Мы рассчитываем на то, что новые проекты будут способствовать не только развитию территорий, но и появлению новых туристических предложений», — говорит Верхушина.
Поддержка туристической отрасли в Красноярском крае не ограничивается этими субсидиями. К примеру, в прошлом году семь местных туристических проектов получили гранты из федерального бюджета на общую сумму 27 млн рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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