Красноярские туристические проекты получат поддержку Ростуризма

Ведомство подвело итоги грантового конкурса на реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Среди победителей оказалось десять проектов из Красноярского края.

Общий объем грантовой поддержки, которую получат красноярские предприниматели составляет почти 27 млн рублей, рассказали в краевом Агентстве по туризму. Эти деньги они могут потратить на развитие туристической инфраструктуры, приобретение техники и инвентаря, разработку различных сервисов.

К примеру, в национальном парке «Шушенский бор» и на озере Лама (Плато Путорана) собираются построить глэмпинги и оборудовать экологические тропы, а в Манском районе будет реализован проект «Баджейская республика», в рамках которого предприниматели реконструируют «Избу ремесел», закупят оборудование для базы спелеологов и каркасный дом для обустройства гончарной мастерской.

Также гранты получили следующие проекты: «Великолепная Сибирь»;

«Горы для всех»;

«Легенды тундры»;

«Озеро Таймыр: экстрим-тур»;

«Природа азиатской России. Юг»;

«Развитие зимних снегоходных туров на Плато Путорана»;

«Северные маршруты».

Грантовая поддержка на федеральном уровне окажет существенную помощь туристическому бизнесу. Надеемся, она будет носить регулярный характер», — отметила руководитель профильного агентства Юлия Верхушина.