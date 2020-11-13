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Красноярские туристические проекты получат поддержку Ростуризма

Красноярские туристические проекты получат поддержку Ростуризма
Иллюстрация: pixabay.com

Ведомство подвело итоги грантового конкурса на реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Среди победителей оказалось десять проектов из Красноярского края.

#НОВОСТИ
Общий объем грантовой поддержки, которую получат красноярские предприниматели составляет почти 27 млн рублей, рассказали в краевом Агентстве по туризму. Эти деньги они могут потратить на развитие туристической инфраструктуры, приобретение техники и инвентаря, разработку различных сервисов.
 
К примеру, в национальном парке «Шушенский бор» и на озере Лама (Плато Путорана) собираются построить глэмпинги и оборудовать экологические тропы, а в Манском районе будет реализован проект «Баджейская республика», в рамках которого предприниматели реконструируют «Избу ремесел», закупят оборудование для базы спелеологов и каркасный дом для обустройства гончарной мастерской.
 
Также гранты получили следующие проекты:
  • «Великолепная Сибирь»;
  • «Горы для всех»;
  • «Легенды тундры»;
  • «Озеро Таймыр: экстрим-тур»;
  • «Природа азиатской России. Юг»;
  • «Развитие зимних снегоходных туров на Плато Путорана»;
  • «Северные маршруты».
Грантовая поддержка на федеральном уровне окажет существенную помощь туристическому бизнесу. Надеемся, она будет носить регулярный характер», — отметила руководитель профильного агентства Юлия Верхушина.
Конкурс грантов на развитие внутреннего и въездного туризма Ростуризм объявил в конце сентября этого года. Как тогда рассказывала DK.RU Верхушина, красноярские предприниматели активно готовились к участию в нем. По итогу от края было подано более 80 заявок.
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