Красноярские туркомпании пойдут за федеральными грантами

На развитие бизнес-проектов в сфере внутреннего и въездного туризма в России выделили 1,2 млрд рублей. Об этом рассказали в Ростуризме.

Распределяться эти деньги будут в виде грантов максимальным размером 3 млн рублей при условии софинансирования со стороны предпринимателя на уровне не менее 30% от запрашиваемой суммы.

Претендовать на такую поддержку смогут проекты связанные с созданием и развитием соответствующей инфраструктуры (кемпингов, автокемпингов, модульных отелей и т.д.), а также разработкой новых туристских маршрутов и благоустройством уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности, организацию зон отдыха и др. Выплаты также будут предоставляться на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказала DK.RU руководитель Агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина, эта мера поддержки будет востребована в регионе.

В этом году мы на краевом уровне уже выдавали подобные гранты и собрали 174 заявки. Так что эта тема очень актуальна для предпринимателей от туризма», — говорит она.

По словам Верхушиной, о том, что федеральное правительство готовит такой шаг стало известно еще пару месяцев назад. Так что ряд красноярских бизнесменов уже готовят заявки в конкурс. К тому же, Ростуризм запросил у региональных туристических ведомств рекомендательные письма ко всем заявленным проектам.

В результате мы видим все проекты, которые заявляются. Есть среди них откровенно провальные, но есть и очень интересные», — говорит глава краевого Агентства по туризму.

О каких именно проектах и каком их количестве (а также суммах) идет речь, Верхушина сказать затруднилась. Но добавила:

Если пересчитать выделенную сумму с учетом всех регионов, то станет очевидно, что она очень мала. Полагаю, что заявок будет много больше, чем выделенных средств».