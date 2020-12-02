Красноярским «Столбам» обновили Восточный вход

Современный визит-центр, детская площадка, парковка и многое другое — на все это из краевой казны потратили почти полсотни миллионов рублей за четыре месяца.

В заповеднике «Столбы» открылся обновленный Восточный вход. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Работы по благоустройству этого места начались еще в августе этого года. На них из бюджета региона было выделено 47 млн рублей.

Центральным объектом обновленного Восточного входа стал визит-центр. Работает он ежедневно, с 9.00 до 19.00. Здесь туристы могут согреться, выпить чай и перекусить, оставить вещи в камерах хранения.

Рядом с ним расположена парковка на 114 машин, в том числе 12 мест предусмотрено для водителей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь смогут останавливаться экскурсионные автобусы. Денег за стоянку брать не будут, но въезд автомобилей на прогулочную территорию теперь запрещен.

На входе установлены контейнеры для сбора мусора, теплый туалет с комнатой матери и ребенка и помещениями для переодевания.

Открылся здесь и научно-познавательный центр «Столбы», где можно проводить обучающие мероприятия, а также детская игровая площадка.