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Красноярским «Столбам» обновили Восточный вход

Красноярским «Столбам» обновили Восточный вход
Иллюстрация: Юлия Верхушина/Facebook

Современный визит-центр, детская площадка, парковка и многое другое — на все это из краевой казны потратили почти полсотни миллионов рублей за четыре месяца.

#НОВОСТИ
В заповеднике «Столбы» открылся обновленный Восточный вход. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.
 
Работы по благоустройству этого места начались еще в августе этого года. На них из бюджета региона было выделено 47 млн рублей.
Центральным объектом обновленного Восточного входа стал визит-центр. Работает он ежедневно, с 9.00 до 19.00. Здесь туристы могут согреться, выпить чай и перекусить, оставить вещи в камерах хранения.
 
Рядом с ним расположена парковка на 114 машин, в том числе 12 мест предусмотрено для водителей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь смогут останавливаться экскурсионные автобусы. Денег за стоянку брать не будут, но въезд автомобилей на прогулочную территорию теперь запрещен.
 
На входе установлены контейнеры для сбора мусора, теплый туалет с комнатой матери и ребенка и помещениями для переодевания. 
 
Открылся здесь и научно-познавательный центр «Столбы», где можно проводить обучающие мероприятия, а также детская игровая площадка.
 
Красноярским «Столбам» обновили Восточный вход 1
Есть много планов, связанных и с Торгашинским хребтом, чтобы соединить его и Восточный вход в один туристический кластер. Идей очень много, и нужно время, чтобы постепенно их реализовывать», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.
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