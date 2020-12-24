Юлия Верхушина: «Меня называют уполномоченным по правам туристов»

О том, почему круиз по Енисею вызывает эмоциональный взрыв, что надо сделать, чтобы туалеты для туристов работали после шести вечера и что будет с региональным туризмом после пандемии.

Долгое время туризм кочевал из одного ведомства правительства края в другое, соединяясь то со спортом, то с культурой. Но уже два года работает профильное агентство. О том, что изменилось за это время и станет ли когда-нибудь туризм флагманской отраслью в России и в крае, беседуем с Юлией Верхушиной, руководителем агентства по туризму Красноярского края.

Туризму дали сигнал

Что изменилось за два года в подходах к отрасли с точки зрения управления?

— Первый важный момент — политическое обозначение, что туризм существует, его надо развивать, им нужно заниматься. Это сигнал для всех сопутствующих отраслей. При этом я понимаю, что в качестве руководителя агентства должен быть «уполномоченный по правам туристов». Мы смотрим на край и многие процессы, которые здесь происходят, с точки зрения человека-пользователя. Первыми проектами агентства стали Универсиада и 400-летие Енисейска. Когда мы поставили себя на место туриста, приезжающего, например, в Енисейск, то всплыло множество проблем, которыми нужно было заниматься. Они более мелкие, сервисные, но это не значит, что они не важны. Так, появился палаточный городок для туристов, навигация, парковки, путеводители, карты. Особое внимание уделялось придорожному сервису: остановкам, парковкам, АЗС вдоль всей протяженности Енисейского тракта от Красноярска. Это кропотливая работа многих ведомств. Сейчас проект по развитию придорожного сервиса развивается и масштабируется. В планах на ближайшие два года привести в порядок южную (Р257) и северную (Р409) трассы. Красноярский край едва ли имеет шанс стать международной туристической Меккой, но развитие и становление внутреннего межрегионального туризма в нашем понимании — одна из первоочередных задач.

Какие проекты, реализованные за это время, вы можете отметить и почему?

— Мы двигаемся в нескольких направлениях. Первый блок направлен на объединение профессионального сообщества, понимание его проблем, обучение, повышение качества предоставляемых услуг. Совсем недавно у нас закончилось большое обучение и аттестация профильных специалистов. В этом году пришлось из-за пандемии проводить его в онлайн-формате. Для удаленных городов и муниципалитетов это оказалось даже удобнее. Также в этом году провели конкурс «Лучший в профессии», и по каждому из семи направлений три первых призера получили денежные призы. Для наших экскурсоводов, переводчиков и иных специалистов, работающих на местах, это стало существенным финансовым подспорьем и, самое главное, сигналом: качественные услуги — это важно.

Второй блок задач связан с информационным сопровождением и продвижением. Здесь результаты показывать сложнее, особенно с учетом того, что последний год работы пришелся на пандемию, когда мы по факту не имели морального и правового права стимулировать большой поток туристов из-за ограничительных мер. Но летом прошлого года, когда ситуация в мире была иной, мы провели тур для федеральных блогеров в Ергаки, опробовав формат продвижения через лидеров мнений. Все выбранные блогеры писали в нише путешествий — это значит, что и аудитория у них профильная. Кроме того, совместно с нашими партнерами в прошлом году сделали большой тур для международных и крупных федеральных туроператоров на плато Путорана, поскольку считаем, что это направление — одно из наиболее перспективных с точки зрения въездного туризма и нужно его активно продвигать и продавать.

В этом году поработали с несколькими популярными передачами, такими как, например, «Орел и решка», «Моя планета» и другие. Хоть и модно сейчас говорить, что люди больше не смотрят телевизор, считаем, что с ними тоже нужно работать: это важная часть стратегии продвижения туризма в регионе.

Третий блок — это инфраструктурные проекты. Мы стараемся создавать качественную туристскую среду для жителей и гостей края. Первым инфраструктурным проектом нашей команды стал экопарк «Гремячая грива». Идея принадлежит губернатору края Александру Викторовичу Уссу. А вот ее воплощение в жизнь и последующая эксплуатация — это уже наших рук дело. Сегодня экопарком управляет подведомственное учреждение агентства.

На днях открыли Восточный вход на Столбы. В ближайшее время закончим объекты на Манской петл» и Николаевской сопке.

Начинаем работу по причалам — это тоже процесс не быстрый, но имеет большой потенциал с учетом того, что мы находимся на реке Енисей.

Нас услышали

Каким образом на региональном туризме отразилась пандемия? Есть ли позитивные стороны, или таким образом стимулировать рынок невозможно?

— Наш туризм преимущественно живет двумя сезонами — зима и лето. Пандемия началась весной, в преддверии летнего сезона. Сначала, конечно, случилась страшная паника среди всех наших специалистов, туристических операторов и агентств, отельеров, общепитчиков. Прошли, как водится, все стадии: страх, отрицание, гнев, депрессия — вместе с нашими коллегами, старались держаться рядом. Наш голос был услышан властью, и туризм в регионе был одной из немногих отраслей, которая получила специальные меры поддержки. Мы смогли убедить руководство нашего региона подойти к вопросу профильно и выделить специальные гранты на развитие: это безвозвратные деньги, а не кредит, который надо потом возвращать в бюджет. Мы понимаем, что пандемия рано или поздно закончится, а отрасль надо не только сохранить, но и дать ей возможность потратить время с пользой — заняться модернизацией и развитием. Дополнительно из бюджета по поручению губернатора было выделено 20 млн рублей на гранты для бизнес-инициатив в сфере туризма. 44 проекта получили поддержку на основании конкурсного отбора. На грантовые деньги предприниматели смогли обновить матбазу — пищевое, прокатное оборудование, обновить инфраструктуру, создать новые маршруты и экскурсии, вложиться в информационное продвижение своих продуктов. Полагаю, что это даст свои плоды в течение нескольких последующих лет. После наших грантов подоспела поддержка от Ростуризма — 12 проектов Красноярского края получили поддержку в размере до 3 млн рублей.

Конечно, если вести речь о развитии инфраструктуры, то это не самые большие деньги. Но, с одной стороны, это звоночек для бизнеса — акценты расставлены, и туризм будет поддерживаться как на уровне федерального центра, так и на уровне региона. С другой стороны, это возможность не на кредитные деньги развиваться, что особенно важно в условиях пандемии и сокращения финансовых потоков.

Вторая субсидия, которую мы запустили в этот турбулентный период, — возмещение затрат, фактически понесенных нашими туристическими агентствами и операторами во время их простоя. По указу губернатора они работать не могли, а платить надо — и зарплату, и аренду за офис, и множество других расходов нести.

Ситуация стала серьезной проверкой на прочность для отрасли. Те, кто имел гибкое мышление, возможность меняться в условиях непонятного мира, остались на плаву и даже смогли продемонстрировать более высокие показатели, чем в прошлом году по летнему периоду.

Нацпроект «Туризм» — интрига 2021 года

Каково влияние федерального нацпроекта по туризму? Как он соотносится с региональными целями и задачами в сфере туризма?

— Национальный проект по туризму в данный момент еще не принят. Но в любом случае тут проявляется та самая тенденция, что и в вопросе создания обособленного агентства по туризму. Это вопрос демонстрации политической воли. О конкретных сценариях развития ситуации для большей части регионов трудно сказать — все же фокус внимания нацпроекта будет направлен на европейскую часть страны и уже сформированные туристические направления с большим потоком, такие как Байкал, Сочи, Алтай. Что из этого дойдет до остальных регионов, мы не знаем. Но есть ряд мероприятий и направлений, о которых уже идут разговоры, на которые мы как регион планируем заявляться для получения господдержки. Это прежде всего информационное сопровождение по продвижению региона и поддержка инвестиционных проектов в сфере туризма. У нас готовится несколько больших инвестиционных проектов. Один из них касается севера края — Норникель уже делал анонс про большой проект «Плато Путорана», для которого понадобятся дороги, очистные сооружения и другая инфраструктура. Рано или поздно мы сможем претендовать на софинансирование из федерального бюджета обеспечивающей инфраструктуры для таких проектов. Там заложен достаточно большой объем средств, который дает возможность построить инфраструктуру за счет поддержки федерального бюджета в пропорции 1:2, что поддержит инициативу инвесторов, желающих попробовать свои силы в сложных условиях Заполярья. Предполагается также появление новой меры поддержки, которая может войти в нацпроект, — субсидирование процентной ставки по кредитам для новых инвестпроектов. Получателем субсидии будут банки, которым будет компенсироваться, по сути, разница между коммерческой ставкой банка и ключевой ставкой ЦБ. Иными словами, вкладывающийся в туризм бизнес сможет получить кредит по ставке Центробанка (в диапазоне 3–5 %). Конечно, такие условия подразумевают определенные требования и к инвестпроектам — пока планируется субсидировать строительство гостиничных, санаторно-курортных и мультифункциональных комплексов. Хотелось бы в перспективе увидеть подобные условия и для других направлений туризма. Например, для стимулирования развития круизного туризма, причальной и береговой инфраструктуры — именно Енисей может превратиться из символа Красноярского края в туристическую Мекку.

Имиджевый продукт региона

В этом году возобновились круизы по Енисею. Было много разговоров о том, что такое путешествие весьма затратно. Пользовались ли они спросом? Что это дает краю?

— Большая часть красноярцев помнят времена, когда по Енисею ходил легендарный теплоход «Антон Чехов». Но более 15 лет это оставалось лишь в воспоминаниях и фотографиях. В этом году произошло очень важное событие: на Енисее появился «Максим Горький» — четырехпалубный теплоход повышенной комфортности, рассчитанный только на туристов. Из-за пандемии границы были закрыты, но мы понимаем, что этот круиз в перспективе будет наиболее востребованным продуктом для туристов именно из других стран и станет визитной карточкой региона и, возможно, даже страны. Объясню, почему, на примере одного отзыва. Один из туристов, прошедших в этом году на «Горьком», признался, что сначала не мог понять, как будет 13 дней обходиться без сотовой связи, Интернета, и что вообще делать две недели в одном регионе. Однако в итоге он был в полном восторге от путешествия и назвал маршрут, который он прошел, «Россией в миниатюре». В начале этого путешествия человек приезжает в Красноярск, современный город-миллионник, а потом, продвигаясь на север, останавливается в самых разных и колоритных уголках: казачьей станице в селе Галанино, старинном Енисейске и так далее до самой Дудинки. Каждая точка остановки — свой мир, свои народы, своя жизнь, далекая от жизни человека большого города.

Одна из остановок делается в поселке Бахта, широко известном по всей стране благодаря фильмам Михаила Тарковского «Счастливые люди» и «Замороженное время». Фильмы пронизаны таежным бытом охотников, рыболовов и промысловиков и стали хитами документального жанра. И это именно то, во что погружается турист, делая остановку в Бахте. В этом году при поддержке правительства края в поселке удалось открыть музей таежного промысла.

Еще одна остановка — в Ермаково, где есть дорога-призрак — остатки легендарной стройки 503, которая была частью большого железнодорожного проекта «Салехард — Игарка». История этого места неразрывна связана с ГУЛАГом и освоением Заполярья.

Когда туристы добираются до Дудинки, по пути наблюдая стада оленей, в порту их ждет погружение в суровый мир Арктики и вечной мерзлоты.

Таким образом, путешественник проходит совершенно разные стадии понимания России, общение с людьми совершенно разной ментальности. Это не может оставить равнодушным, заставляет переосмыслить себя и свой жизненный опыт. А еще оказывается, что телефон совсем неплохо используется только в качестве фото- и видеокамеры. Естественный «ретрит» и «детокс», как сейчас модно выражаться.

Этот круиз — мощный имиджевый продукт края и даже страны, поскольку позволяет многое переосмыслить. Мы долго и кропотливо им занимались. Для небольших поселений по пути следования теплохода это целая жизнь. Жители готовятся, продают сувениры, оказывают услуги, например, в рыбалке. Для многих это возможность жить на заработанные за счет туристов деньги многие месяцы.

Если говорить про стоимость продукта, тут надо быть честным. Билет не может быть дешевым ввиду его себестоимости, если его не субсидировать. А субсидировать из бюджета данный коммерческий продукт как-то странно.

Теплоход 1974 года постройки. Он переоборудован и полностью соответствует требованиям 5 звезд. Стоимость топлива до Дудинки и обратно немаленькая. На борту размещается не только 100 туристов, но и около100 членов экипажа. Это необходимо по требованиям к пятизвездочному обслуживанию, и специфика судна накладывает свои особенности. Это тоже отражается на стоимости. Кроме того, мы принципиально ничего не даем бесплатно. Когда «Горький» приходит в поселок или деревню, компания «Водоход» официально платит тем, кто оказывает услуги на местах. Это должно работать на нашу экономику. Поэтому высокая себестоимость априори в этом продукте заложена. Кроме того, у нас короткая навигация — по сути, всего пять месяцев. В этом году кроме закрытых границ добавились еще ограничения по посадке, так что теплоход загружался пассажирами не полностью. Поэтому компании нелегко далось лето на Енисее, но все понимали, что запуститься в этом году важно с точки зрения маркетинга, несмотря на ограничения. Первый рейс планировался на 18 мая, а по факту состоялся глубоко летом, в середине июля.

Сделайте, как на «Гриве»

Вы активно развиваете городские пространства (Гремячая Грива, Восточный вход на Столбы, смотровая на Николаевской сопке). Почему считаете это важным, есть ли что-то подобное на территории края?

— Да, конечно, наша работа не заканчивается границами Красноярска, хотя именно здесь объективно самый большой туристический поток. Одним из механизмов поддержки инфраструктурных проектов в крае является субсидия на создание туристско-рекреационных зон. Когда не было агентства, эта субсидия составляла 11 млн рублей. Постепенно мы двигались к увеличению этой суммы, так как, конечно, инфраструктура предполагает более значительные финансовые вложения. В следующем году на конкурсной основе мы распределим уже 75 млн рублей. Если немного сказать про этот год, то мы финансово поддержали 6 проектов. Шарыповский район получил субсидию на благоустройство территории возле озера Большое — на набережную, выход к озеру, туристско-информационный центр. Балахтинский район на берегу Красноярского моря создает пляжную зону с базой отдыха. В Новоселовском районе начали благоустройство возле популярной паромной переправы. Напротив базы «Ергаки» будет создаваться логистический центр — объект придорожного сервиса. Людей, которые едут в Ергаки на автобусе, сейчас высаживают прямо на трассе. Сейчас на этом месте создается центр, где можно подождать свой рейс, посетить туалет, выпить кофе и узнать в целом про инфраструктуру природного парка и его возможности. Тоже важный проект.

Хочу заострить внимание на том, почему общественные пространства — это важно и их развитием порой занимаемся именно мы. Для нас это определенный уровень и стандарт, который мы отрабатываем и демонстрируем как норму. Допустим, «Грива», будь она обычным бюджетным учреждением, скорее всего, работала бы с 9:00 до 18:00, как это удобно и понятно бюджетному учреждению. Мы же на старте сказали: людям так неудобно, все должно работать с 7:00 до 21:00. Все наши финансисты подержались за сердце, поломали голову, но сделали смены и смогли реализовать эту задумку. По итогу визит-центры и туалеты теперь у нас работают тогда, когда удобно людям. В туалетах чисто, и там всегда есть туалетная бумага и мыло. И это не мелочи. Это норма, которая должна сформироваться. Это вопрос стандартов работы и уровня отношения к человеку. Мы забрали себе нишу формирования этого стандарта. Приятно слышать, когда на совещаниях по благоустройству говорят: сделайте, как на «Гриве». Понимаешь, что сегодня ты мягко, но настойчиво влияешь на то, что может появиться в будущем.

Каким вы видите для отрасли 2021 год? Что в планах агентства, какие направления и проекты станут флагманскими?

— Дел невпроворот. Много инфраструктурных планов. Например, в продолжение развития Восточного входа Столбов есть планы продлить автобусный маршрут № 37 до «Гренады», сделать там большую парковку и лестницу на Торгашинский хребет. По проекту есть ряд вопросов, которые необходимо закрыть. Благоустраивать все вокруг не наша задача. Но продумать, как туда прибывает человек, в нашей компетенции. Сейчас, чтобы попасть на «Торгашинку», надо подниматься по крутой горе по территории СНТ «Здоровье», по старой разбитой колейной дороге. Это неудобно как для жителей СНТ, так и для туристов. Поэтому и возникла идея строительства альтернативного входа с улицы Базайской.

Но проект этот непростой со строительной и земельно-правовой точки зрения, проблемы накапливались годами. На Базайской толком нет ни тротуаров, ни освещения, люди идут от остановки несколько километров.

Отдельная история — придание основному туристическому маршруту Торгашинского хребта статуса особо охраняемой природной территории. Сегодня там нет ограничений, и люди активно приезжают туда на машинах, разводят там костры, жарят шашлыки, гоняют на квадроциклах, мотоциклах, чем, кстати, повреждают корни деревьев. Поэтому есть мысль на перспективу изменить статус территории и установить определенный режим, который ограничит вышеперечисленные развлечения.

История, похожая на ситуацию с «Гривой» — там мы тоже планируем сделать природный парк в перспективе, поскольку тоже есть проблема с колесной техникой, которая проезжает, несмотря на шлагбаумы.

Большой блок — по развитию придорожной инфраструктуры. Взяты за основу две трассы — южная (в Ергаки) и северная (в Енисейск).

Отдельный блок — по развитию речного туризма. Есть определенные проработки по развитию внутригородских прогулочных рейсов. Это тоже не быстро, поскольку требует создания специальной инфраструктуры. Но дорогу осилит идущий. Находить способы привлечь на реку инвесторов — одна из важных задач на ближайшие годы. И не только на реку, кстати. Думаю, что мы только в начале пути государственно-частного партнерства в сфере туризма.

Надеюсь, ровно через год сможем отчитаться о проделанной работе, показать законченные новые проекты, которые, безусловно, полюбятся красноярцам и станут очередным украшением нашего края.

Досье ДК

Верхушина Юлия Вячеславовна — руководитель агентства по туризму Красноярского края

Дата рождения: 30 декабря 1992 г.

Образование: в 2015 г. окончила институт управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета. В студенческие годы была председателем молодежного правительства региона.

Трудовая деятельность: в декабре 2018 года назначена на должность руководителя агентства по туризму Красноярского края. Ранее работала заместителем руководителя агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.