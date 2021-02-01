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Красноярцам предлагают бронировать туры на Кипр

Красноярцам предлагают бронировать туры на Кипр
Иллюстрация: tomashevskiy.com

Кипр дал зеленый свет для туристов из России при сдаче теста на коронавирус перед поездкой и сразу после прибытия в страну.

#НОВОСТИ

Россия входит в «красную группу» стран, поэтому пассажирам необходимо пройти тестирование перед посадкой (не позднее, чем за 72 часа) и сразу после прибытия. Проходить карантин при этом не нужно.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что от предоставления ПЦР-тестов на коронавирус будут освобождены только туристы, вакцинированные сертифицированной ЕС вакциной. Им будет необходимо предъявить справку о вакцинации от COVID-19. Российская вакцина «Спутник V» в Евросоюзе пока не зарегистрирована.

Прямых чартеров из Красноярка пока не предвидится. Рейсы будут осуществлятся только из Москвы.

Стоимость туров из Красноярска на 10 дней в мае стартует от 70 000 рублей на двоих.

Сейчас есть хороший выбор отелей в популярных курортах. Красноярцы активно бронируют. Можно выгодно сейчас еще и перелет до Москвы приобрести по акциям раннего бронирования. Я бы, конечно, рекомендовала курорт Айя Напа, если брать хороший 4-звездочный отель на условиях завтраки-ужины, то средняя стоимость — 100 тысяч рублей на две персоны», — рассказывает Алена Чекоданова, руководитель компании-туроператора «Меридиан».

Сегодня Россия также возобновляет регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Правда, в турагентствах предупреждают — о возобновлении путешествий во Вьетнам и Индию из Красноярска пока речи не идет.

«Железный занавес» Туманного Альбиона

Более половины туристического потока Кипра составляют англичане. Однако, в Великобритании зафиксирован тренд, вызванный опасениями туристов по поводу развития ситуации с коронавирусом — количество ранних бронирований туров на «бархатный» осенний сезон превысило количество бронирований традиционно самого высокого летнего сезона. Таким образом, количество бронирований в октябре впервые превысило цифры за июль и август.

Вероятнее всего это связано с пессимистичными прогнозами по поводу вакцинации. Эксперты полагают, что как раз к концу августа вакцинация в Европе может достигнуть 70% населения — того уровня, при котором власти ЕС обещают облегчить ситуацию с границами и снять большинство антиковидных ограничений.

В итоге госчиновники из Лондона очередной раз пропагандируют для своих туристов «отличное британское лето», т.е. отдых внутри страны, прямо как у нас в России — об этом заявил, например, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщив, что сам забронировал поездку в Корнуолл.

Пока, напомним, для британских туристов туры за рубеж фактически недоступны – в самой стране действуют ограничения на поездки, а многие страны «на континенте» запретили любые рейсы из Британии из-за нового высоковирулентного штамма Covid-19.

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Красноярск

 

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