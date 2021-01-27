В Хакасии создают туркомплекс «Тропа предков»

Новый туристско-экскурсионный комплекс будет расположен на территории Ширинского района. Это часть проекта «Ширинские озера», который включает в себя озера Шира, Беле, Тус, Иткуль и Туимский провал.

До конца 2021 года в районе постоят визит-центр, оборудуют парковки и кемпинговую зону. Планируется также обустроить туристические тропы и санитарные зоны. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела развития туризма министерства экономического развития Хакасии Ольга Кузьмина.

Таким образом власти республики хотят сделать стихийный туризм в популярном районе более упорядоченным и снизить влияние человека на природу, создав инфраструктуру. В проект намерены привлекать и предпринимателей.

Ширинский район - одно из самых популярных мест отдыха в Хакасии, по данным министерства туризма республики, в июле на озера приезжает порядка 800 тысяч отдыхающих. Здесь же насчитывается более 30 изученных карстовых пещер и несколько археологических памятников: Туимский кромлех, крепость Чебаки и древняя стоянка Малая Сыя. Привлекает туристов и техногенный Туимский провал, образовавшийся на месте подземного рудника, где добывались редкоземельные металлы.