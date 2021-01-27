Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.01
75,63
91,67
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Хакасии создают туркомплекс «Тропа предков»

Туимский провал
Туимский провал. Автор фото: KriS-609. Иллюстрация: photosight.ru

Новый туристско-экскурсионный комплекс будет расположен на территории Ширинского района. Это часть проекта «Ширинские озера», который включает в себя озера Шира, Беле, Тус, Иткуль и Туимский провал.

#НОВОСТИ

До конца 2021 года в районе постоят визит-центр, оборудуют парковки и кемпинговую зону. Планируется также обустроить туристические тропы и санитарные зоны. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела развития туризма министерства экономического развития Хакасии Ольга Кузьмина.

Таким образом власти республики хотят сделать стихийный туризм в популярном районе более упорядоченным и снизить влияние человека на природу, создав инфраструктуру. В проект намерены привлекать и предпринимателей.

Ширинский район - одно из самых популярных мест отдыха в Хакасии, по данным министерства туризма республики, в июле на озера приезжает порядка 800 тысяч отдыхающих. Здесь же насчитывается более 30 изученных карстовых пещер и несколько археологических памятников: Туимский кромлех, крепость Чебаки и древняя стоянка Малая Сыя. Привлекает туристов и техногенный Туимский провал, образовавшийся на месте подземного рудника, где добывались редкоземельные металлы.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярец продает «золотой ершик» с митинга в поддержку НавальногоКрасноярец продает «золотой ершик» с митинга в поддержку Навального
  • Роман Гольдман женился во второй разРоман Гольдман женился во второй раз
  • Главой губернаторского телеканала в Хакасии назначен известный красноярский медиадеятельГлавой губернаторского телеканала в Хакасии назначен известный красноярский медиадеятель
  • Самый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в КрасноярскеСамый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в Красноярске
  • СМИ нашли источник благосостояния Владимира ЕгороваСМИ нашли источник благосостояния Владимира Егорова
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.