Бюджет Красноярского края выделил на развитие турзон 75 млн рублей

Субсидии будут распределены правительством региона на обустройство туристско-рекреационных зон среди восьми муниципалитетов.

Балахтинский район получит средства на реконструкцию базы отдыха «Приморье», Енисейский — на благоустройство берега Монастырского озера, Шушенский — на территорию рядом с Казанцевской писаницей. Кроме того, субсидии выделены Новоселовскому, Большемуртинскому, Казачинскому, Партизанскому районам и Минусинску.

Шарыповский район получил субсидию на благоустройство территории возле озера Большое — на набережную, выход к озеру, туристско-информационный центр. Балахтинский район на берегу Красноярского моря создает пляжную зону с базой отдыха. В Новоселовском районе начали благоустройство возле популярной паромной переправы. Напротив базы «Ергаки» будет создаваться логистический центр — объект придорожного сервиса. Людей, которые едут в Ергаки на автобусе, сейчас высаживают прямо на трассе. Сейчас на этом месте создается центр, где можно подождать свой рейс, посетить туалет, выпить кофе и узнать в целом про инфраструктуру природного парка и его возможности. Тоже важный проект», — рассказала DK.RU Юлия Верхушина, глава агентства по туризму края.

По данным агентства в 2018 году консолидированный объем финансирования на эти цели составлял 11 млн рублей, в 2019 году — 35 млн рублей, в 2021 — 75 млн рублей.

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