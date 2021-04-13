На новую смотровую площадку Красноярска запустят канатку

Началось обустройство серпантина, ведущего на новую смотровую площадку. Обещают также и канатную дорогу — можно будет добраться и по воздуху.

Открытая две недели назад новая смотровая площадка на Николаевской сопке вызвала как восхищение, так и поток критики. Красноярцы отмечали отсутствие туалетов и разбитую дорогу, которая разрушилась практически на глазах — с первого дня открытия на площадке началось «паломничество». По новой смотровой локации прошелся даже известный столичный урбанист Илья Варламов.

По словам руководителя агентства по туризму Красноярского края Юлии Верхушиной, обустройство дороги до Николаевской сопки уже началось — дорога грейдируется и посыпается. Капитальный ремонт начнется, как только потеплеет. Также г-жа Верхушина пообещала, что скоро начнет работать канатная дорога. Таким образом серпантин будет разгружен.

Судьба туалетов на смотровой, на отсутствие которых жаловались красноярцы, пока неизвестна.

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