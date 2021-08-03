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Красноярцы додизайнились до Elle DÉCOR

Красноярцы додизайнились до Elle DÉCOR
Иллюстрация: elledecor.com

Красноярская студия дизайна интерьера LEFTDesign оказалась на страницах международного интернет-издания Elle DÉCOR. Иностранцы заметили красноярских дизайнеров благодаря ресторану Tirol.

#НОВОСТИ

Издание отметило интересные решения в оформлении ресторана, которые воплощают в себе традиционные горные дома сибирской природы и теплоту домашнего уюта.

elledecor.com

Как пишет издание, дизайнерам удалось создать пространство, основанное на традициях Сибири, но с современным инновационным подходом. Место, где можно почувствовать себя близко к природе и насладиться типичной местной едой.

Дизайн интерьера проработан до мельчайших деталей, в качестве общей концепции используются натуральные материалы и песочные тона. Отсылка к ремесленному стилю присутствуют в лепных облицовках стен ручной работы, на потолочных балках, деревянных ставнях и потолочных светильниках, характерных для традиционных элементов горного дома», - пишут в Elle DÉCOR.

elledecor.com

Красноярская студия дизайна интерьера LEFTDesign оформляла такие заведения как ресторан «Тунгуска», ресторан 0.75 please, бар «Булгаков», ресторан «La Famille», бар «Залечь на дно в Гамбург».

Несколько месяцев назад LEFTDesign заняла первое место в номинации HoReCa международной премии ADD AWARDS. Победу ей отдали за дизайн интерьера ресторана «Тунгуска».

Кроме того, интерьер ресторана признали лучшим в рамках профессиональной премии «Лучшие в индустрии» в 2020 году.

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О том, что они оказались в числе номинантов этой премии стало известно чуть больше недели назад. Вчера прошла церемония награждения. Компанию красноярцам составили лучшие рестораны страны.

Tunguska соберет 32 ресторана Сибири и Урала на гастрофестиваль

Почти трехнедельный марафон охватит девять городов. Гостям заведений, участвующих в фестивале, предложат уникальное сет-меню, на основе локальных продуктов.

«Семь шефов за столом» — 0.75 Please отметит свой день рожденья необычным гала-ужином

Ресторан соберет семь именитых шеф-поваров России, шестеро из которых приедут из других городов. Большая часть гостей впервые окажется в Красноярске (по крайней мере в качестве шеф-поваров).

Автор: Юлия Тарабан
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