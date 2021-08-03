Красноярцы додизайнились до Elle DÉCOR

Красноярская студия дизайна интерьера LEFTDesign оказалась на страницах международного интернет-издания Elle DÉCOR. Иностранцы заметили красноярских дизайнеров благодаря ресторану Tirol.

Издание отметило интересные решения в оформлении ресторана, которые воплощают в себе традиционные горные дома сибирской природы и теплоту домашнего уюта.

Как пишет издание, дизайнерам удалось создать пространство, основанное на традициях Сибири, но с современным инновационным подходом. Место, где можно почувствовать себя близко к природе и насладиться типичной местной едой.

Дизайн интерьера проработан до мельчайших деталей, в качестве общей концепции используются натуральные материалы и песочные тона. Отсылка к ремесленному стилю присутствуют в лепных облицовках стен ручной работы, на потолочных балках, деревянных ставнях и потолочных светильниках, характерных для традиционных элементов горного дома», - пишут в Elle DÉCOR.

Красноярская студия дизайна интерьера LEFTDesign оформляла такие заведения как ресторан «Тунгуска», ресторан 0.75 please, бар «Булгаков», ресторан «La Famille», бар «Залечь на дно в Гамбург».

Несколько месяцев назад LEFTDesign заняла первое место в номинации HoReCa международной премии ADD AWARDS. Победу ей отдали за дизайн интерьера ресторана «Тунгуска».

Кроме того, интерьер ресторана признали лучшим в рамках профессиональной премии «Лучшие в индустрии» в 2020 году.

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О том, что они оказались в числе номинантов этой премии стало известно чуть больше недели назад. Вчера прошла церемония награждения. Компанию красноярцам составили лучшие рестораны страны.

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