0.75 Please и «Тунгуска» попали в ТОП-50 национальной ресторанной премии

Иллюстрация: 0.75 Please

О том, что они оказались в числе номинантов этой премии стало известно чуть больше недели назад. Вчера прошла церемония награждения. Компанию красноярцам составили лучшие рестораны страны.