0.75 Please и «Тунгуска» попали в ТОП-50 национальной ресторанной премии
О том, что они оказались в числе номинантов этой премии стало известно чуть больше недели назад. Вчера прошла церемония награждения. Компанию красноярцам составили лучшие рестораны страны.
Вчера вечером в Москве наградили номинантов национальной ресторанной премии WHERETOEAT.
О том, что в числе прочих в ее шорт-лист попали красноярские рестораны 0.75 Please и «Тунгуска», стало известно десять дней назад. Но тогда было неясно на каких местах они идут в этом списке.
Теперь же вопрос прояснился: судя по информации в соцсетях премии, 0.75 Please занял 37 позицию общероссийского рейтинга, а «Тунгуска» — 40-ю.
Они стали единственными сибирскими ресторанами, попавшими в ТОП-50 WHERETOEAT.
Примечательно, что шеф-поваром года эксперты премии назвали Владимира Мухина, который через месяц с небольшим даст гастрономический ужин в красноярской «Чешуе». Кстати, московский ресторан White Rabbit, кухней которого руководит Мухин, стал четвертым в списке лучших ресторанов России. Победителем же оказался санкт-петербургский Birch.
Напомним, что во время своего осеннего визита в Красноярск, известный дизайнер и богер Артемий Лебедев назвал ресторанную жизнь города «лучшим, что происходит в России в радиусе 1 000 км».