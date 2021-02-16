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Два красноярских ресторана признали одними из лучших в России

Два красноярских ресторана признали одними из лучших в России
Иллюстрация: pixabay.com

Они попали в ТОП-50 независимой национальной ресторанной премии, экспертами которой являются мастера гастрономии и авторитетные представители специализированной прессы.

#НОВОСТИ
Красноярские рестораны 0.75 please и «Тунгуска» вошли в ТОП-50 подобных заведений России по версии национальной независимой премии WHERETOEAT в 2021 году, шорт-лист которой опубликовали вчера поздно вечером.
 
Это единственные сибирские заведения, попавшие в этот рейтинг. Вместе с ними в нем представлены рестораны Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга и Владивостока.
 
Премия WHERETOEAT вручается с 2013 года. Победителей выбирают эксперты, среди которых профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетные представители гастрономической прессы и специализированные блогеры.
Автор: Евгений Волошинский
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