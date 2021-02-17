Один из лучших шеф-поваров мира даст ужин в Красноярске

Мероприятие состоится в начале апреля этого года в одном из заведения ресторанной группы Bellini. Именитый шеф представит авторское сет-меню в авторской подаче.

Шеф-повар московского ресторана White Rabbit Владимир Мухин даст гастрономический ужин в Красноярске. Об этом рассказали в Bellini Group, на одной из площадок которой и пройдет мероприятие.

Речь идет о ресторане «Чешуя». Событие назначено на 2 апреля 2021 года.

У сибиряков есть уникальная возможность не только увидеть мастера за работой, но и познакомиться со специально разработанным сет-меню — это несколько курсов в авторской подаче, с винным сопровождением», — говорят в Bellini.

Меню вечера пока не разглашают, но известно, что стоимость участия в гастрономическом ужине составит 15 000 рублей.

Владимир Мухин была назван девятым шеф-поваром мира по версии Best Chef Awards в 2019 году. А весторан White Rabbit с 2013 года, когда его кухню возглавил Мухин, регулярно попадает в ТОП-50 лучших ресторанов мира.