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Один из лучших шеф-поваров мира даст ужин в Красноярске

Один из лучших шеф-поваров мира даст ужин в Красноярске
Иллюстрация: instagram.com/muhinvladimir

Мероприятие состоится в начале апреля этого года в одном из заведения ресторанной группы Bellini. Именитый шеф представит авторское сет-меню в авторской подаче.

#НОВОСТИ
Шеф-повар московского ресторана White Rabbit Владимир Мухин даст гастрономический ужин в Красноярске. Об этом рассказали в Bellini Group, на одной из площадок которой и пройдет мероприятие.
 
Речь идет о ресторане «Чешуя». Событие назначено на 2 апреля 2021 года.
У сибиряков есть уникальная возможность не только увидеть мастера за работой, но и познакомиться со специально разработанным сет-меню — это несколько курсов в авторской подаче, с винным сопровождением», — говорят в Bellini.
Меню вечера пока не разглашают, но известно, что стоимость участия в гастрономическом ужине составит 15 000 рублей.
 
Владимир Мухин была назван девятым шеф-поваром мира по версии Best Chef Awards в 2019 году. А весторан White Rabbit с 2013 года, когда его кухню возглавил Мухин, регулярно попадает в ТОП-50 лучших ресторанов мира.
 
Похоже, ужины от именитых шеф-поваров становятся в Красноярске традицией. Так, еще в 2020 году красноярский ресторан 0.75 please привозил Максима Любимова — шеф-повара ростовского ресторана LEO Wine & Kitchen (входит в тысячу лучших ресторанов мира по версии LA LISTE). Также в нем давал ужин Роман Киселёв, в тот момент руководивший кухней питерского заведения премиум класса GooseGoose (теперь Киселев -  шеф в 0.75 please). А на 2 марта 2021 года в ресторане «Тунгуска» назначен гала-ужин шеф-повара известного московского ресторана Selfie Анатолия Казакова.
Автор: Евгений Волошинский
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