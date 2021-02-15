Один из лучших шеф-поваров России даст гала-ужин в Красноярске
Мероприятие пройдет в начале марта. Площадкой станет одно из заведений ресторанной группы Berrywood Family. Обещают авторские сеты, переосмысленные через локальные продукты.
Шеф-повар известного московского ресторана Selfie Анатолий Казаков даст гала-ужин в Красноярске. Пройдет он 2 марта 2021 года в ресторане «Тунгуска», о чем заведение сообщило в соцсетях.
В программе вечера семь курсов, состоящих из хитов ресторана Selfie, приготовленных с использованием локальных сибирских продуктов. Плюс к этому, сомелье московского заведения Светлана Добрынина подобрала под каждый курс оригинальное винное сопровождение.
Стоимость гала-ужина составляет 5 500 рублей с человека. Винное сопровождение проходит отдельной строкой и стоит 3 000 рублей с человека.
Анатолий Казаков возглавляет кухню Selfie уже несколько лет. При нем заведение получило в 2018 году четыре колпака из пяти возможных от французского гида Gault & Millau. А самого Казакова в 2019-м журнал GQ назвал «Шефом года» в России. По версии этого же издания, сомелье 2020 года стала Светлана Добрынина.
Как рассказали DK.RU в «Тунгуске», ужин будет рассчитан на 110 персон.
Именитые шефы не редкость в Красноярске. Например, в октябре 2020 года шеф-повар ростовского ресторана LEO Wine & Kitchen (входит в тысячу лучших ресторанов мира по версии LA LISTE) Максим Любимов провел два гала-ужина в ресторане 0.75 please. Чуть раньше на этой же площадке авторский ужин дал шеф-повар питерского ресторана премиум класса GooseGoose Роман Киселёв, который теперь (с января 2021 года) возглавляет кухню 0.75 please. В марте-апреле (точные даты станут известны позже) Киселёв вместе с бренд-шефами Bellini group Евгением Баранниковым и Романом Череменко дадут два совместных авторских ужина.