Один из лучших шеф-поваров России даст гала-ужин в Красноярске

Мероприятие пройдет в начале марта. Площадкой станет одно из заведений ресторанной группы Berrywood Family. Обещают авторские сеты, переосмысленные через локальные продукты.

Шеф-повар известного московского ресторана Selfie Анатолий Казаков даст гала-ужин в Красноярске. Пройдет он 2 марта 2021 года в ресторане «Тунгуска», о чем заведение сообщило в соцсетях.

В программе вечера семь курсов, состоящих из хитов ресторана Selfie, приготовленных с использованием локальных сибирских продуктов. Плюс к этому, сомелье московского заведения Светлана Добрынина подобрала под каждый курс оригинальное винное сопровождение.

Стоимость гала-ужина составляет 5 500 рублей с человека. Винное сопровождение проходит отдельной строкой и стоит 3 000 рублей с человека.

Анатолий Казаков возглавляет кухню Selfie уже несколько лет. При нем заведение получило в 2018 году четыре колпака из пяти возможных от французского гида Gault & Millau. А самого Казакова в 2019-м журнал GQ назвал «Шефом года» в России. По версии этого же издания, сомелье 2020 года стала Светлана Добрынина.

Как рассказали DK.RU в «Тунгуске», ужин будет рассчитан на 110 персон.