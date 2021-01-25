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Красноярские ресторанные сети 075 group и Bellini объединятся ради ужинов

Красноярские ресторанные сети 075 group и Bellini объединятся ради ужинов
Иллюстрация: pixabay.com

Группы готовят серию совместных гастрономических ужинов от трех своих шеф-поваров. Пройдут они в феврале-апреле в различных ресторанах сетей. Точные даты пока уточняются.

#НОВОСТИ
Ресторанные группы 075 group и Bellini group проведут три совместных гастрономических ужина. Об этом 075 сообщила в своем Instagram.
Мы объединяемся для развития красноярской гастрономии, расширяя привычные представления о местной кухне», — сказано в посте.
Первый из этих ужинов пройдет 11 февраля в 19:00 в ресторане «Истории». Готовить будут новый шеф-повар 0.75 please Роман Киселёв и бренд-шефы Bellini Евгений Баранников и Роман Череменко.
 
Обещают шесть курсов блюд, приготовленных на основе локальных продуктов в авторском прочтении, с винным сопровождением или специально подобранными к каждому курсу безалкогольными напитками. Стоимость участия — 6900 рублей с человека. Как стало известно DK.RU, рассчитан этот ужин на 52 гостя.
 
Второй «прием» проведут Роман Киселёв и Евгений Баранников. Пройдет он в 0.75 please, как и третий — от Киселёва и Череменко. Состоятся они в марте-апреле — даты сейчас уточняются. Цена будет такой же, а вот число гостей окажется меньше — по 10 человек.
 
Детали ужинов пока не раскрываются.
 
Напомним, Роман Киселёв возглавил кухню 0.75 please всего неделю назад. До этого он был шеф-поваром в премиальном ресторане Санкт-Петербурга Goose Goose и бренд-шефом Italy Group.
Автор: Евгений Волошинский
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