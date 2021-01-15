Шефом 0.75 please станет известный повар из Санкт-Петербурга

О сотрудничестве удалось договориться по итогам гала-ужина, который тот давал в ресторане в октябре 2020-го. В перспективе он займется всеми заведениями сети.

Шеф-поваром красноярского ресторана 0.75 please станет Роман Киселев, ранее руководивший кухней питерского ресторана премиум-класса Goose Goose. Об этом DK.RU рассказал руководитель ресторанной сети 075 group Александр Митраков.

По его словам, Киселев займется не только 0.75 please:

Также он будет заниматься развитием всех шеф-поваров нашей сети, в том числе и новых наших проектов», — говорит Митраков.

Роман Киселев — выпускник кулинарных школ Алена Дюкасса и Le Cordon Bleu в Париже. В свои 26 лет он успел поработать поваром в нескольких ресторанах мира, отмеченных звездами Мишлен. Это парижские Frédéric Simonin и Carré des Feuillants (одна и две звезды соответственно), Frantzen в Стокгольме (две звезды) и Smyth (две звезды) в Чикаго. С апреля 2017 года он проживал в Санкт-Петербурге, где сначала был шеф-поваром ресторана Volna, а потом — Goose Goose, являющегося флагманом ресторанной группы Italy Group, бренд-шефом которой был Киселев.

На данном этапе жизни мне не столько важно, где я живу, насколько те проекты, над которыми работаю и в каком окружении это делаю, поэтому решение о переезде далось мне не сложно», — говорит Роман Киселев.

Начнет он работать в 0.75 please с этой субботы — 18 января. В планах Киселева в течение года полностью обновить меню ресторана.

В целом вектор развития кухни останется тем же, но главным отличием станет мой взгляд на привычные для региона ингредиенты, пропущенные через призму моего международного опыта», — говорит он.