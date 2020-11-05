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Александр Митраков ищет партнера для новых проектов 0.75 group

Александр Митраков ищет партнера для новых проектов 0.75 group
Иллюстрация: instagram.com/aleksandrmitrakov

Красноярский ресторатор готовится запустить еще четыре проекта, объем инвестиций в которые превосходит 100 млн рублей. Причем большая часть этих денег придется на один проект - иногородний.

#НОВОСТИ
О поиске партнера и инвестора Митраков объявил в своих соцсетях.
Мы создаем их [новые проекты] за счёт своих и заемных средств, но такое развитие всегда идет медленно. И чтобы реализовать все наши планы, я решил, что команде нужен партнер-инвестор», — написал он.
Редакции DK.RU Митраков рассказал, что речь идет о четырех проектах. Первый из них — это ресторан авторской азиатской кухни.
Это будет наше переосмысление лучших образцов азиатской гастрономии», — говорит он.
Примерный объем инвестиций в этот проект Митраков оценивает в 25 млн рублей.
 
Суть второго проекта ресторатор не раскрыл, но уточнил, что это будет заведение с около ресторанной тематикой. В него нужно вложить порядка 11 млн рублей.
 
Третий проект — это еще один ресторан Mike&Molly, который Митраков планирует открыть в рйоне улиц Копылова и Ладо Кецховели, но пока не нашел помещение. Собственно поэтому и объем инвестиций в него пока до конца не ясен.
 
Самым финансово емким проектом — порядка 65 млн рублей — станет четвертый. И реализовываться он будет не в Красноярске. Где именно — Митраков умолчал, но пояснил, что это самый большой проект за всю историю группы.
Можно сказать, что ради него все и затевалось. К его реализации мы начали готовиться еще в прошлом году, продолжили в этом и еще будем работать. На финальную стадию выйдем только в 2022-м», — рассказал ресторатор, опять же промолчав о формате заведения и его особенностях.
Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше 110 млн рублей. Рассчитан он на два года. По признанию Митракова, пара предложений от потенциальных инвесторов уже есть, но они не покрывают всю потребность во вложениях.
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