«0.75 Please» привезет на гала-ужин шефа одного из лучших ресторанов России

Шеф-повар и совладелец ресторана LEO Wine & Kitchen (Ростов-на-Дону) Максим Любимов проведет в Красноярске два гала-ужина в ресторане «0.75 Please». Об этом сообщили на странице заведения в Instagram.

Мероприятия состоятся 14 и 15 октября в 19:00. Продлится все 2,5 часа. За это время Любимов познакомит гостей со своими авторскими блюдами, отражающими современную кухню его региона и концепцию ресторана LEO, который в 2020 году вошел в TOP-1000 лучших ресторанов мира престижного рейтинга LA LISTE, а годом ранее был признан лучшим региональным рестораном по версии «GQ. Ресторанный рейтинг».

Стоимость участия — 8 000 рублей. Как говорят в «0.75 Please», несколько мест еще есть.

Максим Любимов — один из самых ярких, на мой взгляд, шефов в России. Мы с ним давно обсуждали возможность приезда. Сейчас просто все совпало — и у него, и у нас», — говорит владелец «0.75 Please» Александр Митраков.

Помимо этого, 11 октября свой авторский ужин в ресторане даст шеф-повар питерского ресторана GooseGoose Роман Киселев. Но на это мероприятие все места уже проданы. Как рассказали DK.RU в «0.75 Please», этот ужин станет финалом недельной работы шеф-повара в ресторане над обновлением меню.