Дизайнер Артемий Лебедев посетил Красноярск и Дивногорск
Это не первый визит московского гостя в города на Енисее. Последний был 4 года назад. Правда тогда чиновники Лебедева не привечали. Или ничего об этом не сообщали.
Московский дизайнер и блогер Артемий Лебедев побывал в Красноярске и Дивногорске об этом он сообщил в своем Instagram.
До этого Лебедев приезжал в эти города в 2008 году, в рамках этнографических экспедиций по Сибири (летом) и по Монголии и Туве (зимой), в 2009-м — забирать оставленную здесь на ремонт машину и в 2016-м (отчет об этом визите на сайте tema.ru не опубликован).
Как и в 2008 году Лебедев посетил Дивногорск. В этот раз в прогулке по набережной его сопровождал мэр города Сергей Егоров, о чем чиновник не преминул сообщить в своих соцсетях. О чем шел разговор — неизвестно. Также дизайнер побывал у Красноярской ГЭС.
Во время этого визита Лебедев оценил высокий уровень ресторанной жизни Красноярска. «Круче всего, что происходит в России в радиусе 1000 километров», — написал он.
Напомним, что в июле 2018 года в рамках съемки программы «Прогулка с мэром» в Красноярск приезжал блогер Илья Варламов, который гулял по городу в компании его главы — Сергея Еремина.