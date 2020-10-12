Дизайнер Артемий Лебедев посетил Красноярск и Дивногорск

Московский дизайнер и блогер Артемий Лебедев побывал в Красноярске и Дивногорске об этом он сообщил в своем Instagram .

До этого Лебедев приезжал в эти города в 2008 году, в рамках этнографических экспедиций по Сибири (летом) и по Монголии и Туве (зимой), в 2009-м — забирать оставленную здесь на ремонт машину и в 2016-м (отчет об этом визите на сайте tema.ru не опубликован).

Как и в 2008 году Лебедев посетил Дивногорск. В этот раз в прогулке по набережной его сопровождал мэр города Сергей Егоров, о чем чиновник не преминул сообщить в своих соцсетях. О чем шел разговор — неизвестно. Также дизайнер побывал у Красноярской ГЭС.

Во время этого визита Лебедев оценил высокий уровень ресторанной жизни Красноярска. «Круче всего, что происходит в России в радиусе 1000 километров», — написал он.