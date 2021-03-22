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Интерьер «Тунгуски» признали лучшим среди ресторанов и отелей России

Интерьер «Тунгуски» признали лучшим среди ресторанов и отелей России
Иллюстрация: design-left.com

Разрабатывавшая его студия получила международную дизайнерскую премию. Это не первый случай, когда интерьер красноярского ресторана отмечают эксперты.

#НОВОСТИ
Студия LEFT Design заняла первое место в номинации HoReCa международной премии ADD AWARDS. Победу ей отдали за дизайн интерьера красноярского ресторана «Тунгуска», который она разрабатывала. Информация об этом появилась на сайте премии.
 
Международная профессиональная премия ADD AWARDS вручается в этом году в шестой раз. Она является независимым открытым конкурсом в области частной и общественной архитектуры, интерьерного, предметного и ландшафтного дизайна. Цель премии — выбор лучших проектов и поощрение дизайнеров, архитекторов и декораторов.
 
Напомним, что в 2020 году «Тунгуска» за своей интерьер стала лауреатом премий «Лучшие в индустрии» и Best Russian Design Awards. Также ресторан вошел в шорт-лист премии Restaurant & Bar Design Awards 2020 и в лонг-лист — Dezeen Awards 2020. Правда, пройти дальше заведению не удалось.
 
Помимо этого, «Тунгуску» вместе с еще одним красноярским рестораном 0.75 Please признали одними из лучших ресторанов России.
Автор: Евгений Волошинский
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