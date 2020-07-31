Красноярский ресторан признали одним из лучших в Европе
Чуть больше месяца назад ресторан Tunguska вошел в лонг-лист международной премии Restaurant & Bar Design Awards 2020. На днях он продвинулся еще дальше.
Несколько часов назад на странице премии Restaurant & Bar Design Awards опубликовали шорт-лист этого года. В номинации Europe Restaurant в него попал красноярский ресторан Tunguska. Жюри премии отметило интерьер заведения.
Всего в этой номинации представлено восемь европейских ресторанов — два из Великобритании, по одному из Италии и Дании, четыре из России. Причем три других русских ресторана — московские.
Победители будут объявлены 15 октября на нашей виртуальной церемонии награждения, размещенной на нашем сайте и в Instagram», — сообщают устроители премии.
Напомним, что в лонг-лист премии Tunguska вошла в конце июня этого года. Отмеченный экспертами дизайн, был разработан Геннадием Дежурных и Анной Гавричковой, проектировавшими интерьеры всех ресторанов группы Berrywood Family, в которую входит ресторан.