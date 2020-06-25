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Красноярский ресторан попал в поле внимания международной премии

Красноярский ресторан попал в поле внимания международной премии
Иллюстрация: restaurantandbardesignawards.com

Пока рестораторы Красноярска просят губернатора разрешить им выйти из самоизоляции, на их заведения начали обращать внимание мировые эксперты. Правда, пока лишь в части интерьеров.

#НОВОСТИ
Красноярский ресторан Tunguska попал в лонг-лист номинантов одной из самых престижных мировых премий в области дизайна общественных интерьеров Restaurant & Bar Design Awards 2020. Сообщение об этом опубликовано на странице заведения в Instagram.
 
Отборочный этап, по итогам которого и составлялся лонг-лист, проходил в Лондоне. Отмеченный экспертами премии дизайн, был разработан Геннадием Дежурных и Анной Гавричковой, проектировавшим интерьеры всех ресторанов группы Berrywood Family, в которую входит Tunguska.
В их задачу входило создать стильный и запоминающийся интерьер с мистической атмосферой и отсылками к нашей сибирской природе, таежным рекам и эстетике коренных народов севера», — говорят рестораторы.
Судя по информации на сайте премии Restaurant & Bar Design Awards 2020, всего в лонг-лист вошло около 800 ресторанов со всего мира, из которых 14 — российские. Причем, сибирский представитель только один.
 
Когда будет составлен шорт-лист, пока неизвестно. Но в Tunguska надеются, что их отметят и в нем.
 
Сейчас Tunguska, как и другие заведения общепита в Красноярске, не работает из-за пандемии коронавируса. Так что познакомиться с интерьером заведения пока можно только на сайте премии.
 
Напомним, что неделю назад красноярские рестораторы обратились к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой разрешить им вернуться к работе. Пока никаких ответных шагов со стороны власти не было. Возможно потому, что, как пояснил краевой бизнес-омбудсмен, обращение это было не совсем по адресу.
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