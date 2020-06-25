Красноярский ресторан попал в поле внимания международной премии

Красноярский ресторан Tunguska попал в лонг-лист номинантов одной из самых престижных мировых премий в области дизайна общественных интерьеров Restaurant & Bar Design Awards 2020. Сообщение об этом опубликовано на странице заведения в Instagram.

Отборочный этап, по итогам которого и составлялся лонг-лист, проходил в Лондоне. Отмеченный экспертами премии дизайн, был разработан Геннадием Дежурных и Анной Гавричковой, проектировавшим интерьеры всех ресторанов группы Berrywood Family, в которую входит Tunguska.

В их задачу входило создать стильный и запоминающийся интерьер с мистической атмосферой и отсылками к нашей сибирской природе, таежным рекам и эстетике коренных народов севера», — говорят рестораторы.

Судя по информации на сайте премии Restaurant & Bar Design Awards 2020, всего в лонг-лист вошло около 800 ресторанов со всего мира, из которых 14 — российские. Причем, сибирский представитель только один.

Когда будет составлен шорт-лист, пока неизвестно. Но в Tunguska надеются, что их отметят и в нем.

Сейчас Tunguska, как и другие заведения общепита в Красноярске, не работает из-за пандемии коронавируса. Так что познакомиться с интерьером заведения пока можно только на сайте премии .