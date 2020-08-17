Красноярская Tunguska может получить еще одну международную премию

Ресторан Tunguska вошёл в лонг-лист премии Dezeen Awards 2020 от крупнейшего и авторитетного международного журнала в сфере архитектуры и дизайна Dezeen. Об этом сообщили на странице заведения в соцсетях.

Сибирский ресторан оказался единственным российским проектом в номинации Restaurant interior, где представлено 24 проекта со всего мира.

Эксперты премии — 75 архитекторов, дизайнеров, ученых и журналистов из разных стран, среди которых в этом году известный британский архитектор, лауреат Императорской и Притцкеровской премий, Норман Фостер.

Оглашение шорт-листа ожидается 3 сентября 2020 года.