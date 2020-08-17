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Красноярская Tunguska может получить еще одну международную премию

Красноярская Tunguska может получить еще одну международную премию
Иллюстрация: https://www.instagram.com/tunguska.restaurant

Мало было «Тунгуске» попасть в шорт-лист престижной Restaurant & Bar Design Awards 2020, как ее отметили эксперты еще одной уважаемой премии. И опять за дизайн.

#НОВОСТИ
Ресторан Tunguska вошёл в лонг-лист премии Dezeen Awards 2020 от крупнейшего и авторитетного международного журнала в сфере архитектуры и дизайна Dezeen. Об этом сообщили на странице заведения в соцсетях.
 
Сибирский ресторан оказался единственным российским проектом в номинации Restaurant interior, где представлено 24 проекта со всего мира.
Эксперты премии — 75 архитекторов, дизайнеров, ученых и журналистов из разных стран, среди которых в этом году известный британский архитектор, лауреат Императорской и Притцкеровской премий, Норман Фостер.
 
Оглашение шорт-листа ожидается 3 сентября 2020 года.
 
Напомним, что в этом году Tunguska вошла в шорт-лист премии Restaurant & Bar Design Awards в номинации Europe Restaurant. Всего в нее попали восемь заведений, четыре из которых — российские. Результаты этой премии станут известны в октябре.
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