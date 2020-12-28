Красноярская «Тунгуска» взяла престижную дизайнерскую премию

Церемония награждения прошла вчера в Москве. Ресторан обошел больше двух десятков конкурентов со всей России. Работы оценивало жюри, состоявшее из экспертов в области архитектуры и дизайна.

Красноярский ресторан Tunguska стал победителем национальной премии Best Russian Design Awards 2020 в своей номинации. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram. Гала-церемония прошла вчера в Москве.

Как сказано на сайте премии, ее организатор (Совет экспертов интерьерного дизайна и архитектурной среды / CEID) в этом году вывел в отдельный конкурс дизайн проектов общественных интерьеров социального назначения. Он получил название PUBLIC SPACE Professional Design Award.

В нем-то Tunguska и одержала победу в своей номинации, обойдя 25 конкурентов со всей России», — рассказывают в ресторане.

Конкурс PUBLIC SPACE проводится среди профессиональной аудитории: дизайнеров, архитекторов, архитектурных и дизайн-бюро. В нем участвуют полностью реализованные проекты общественных интерьеров социально ориентированных значимых объектов, сданные в эксплуатацию заказчику в период 2018-2019 годах. В состав жюри вошло 62 эксперта, среди которых ученые, художники, дизайнеры и архитекторы.