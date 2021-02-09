Красноярский ресторан «Тунгуска» взял еще одну премию за интерьер

Это вторая подобная награда в копилке заведения, полученная им в 2020 году. Плюс к этому оно засветилось в еще двух международных конкурсах. Правда, там успехи были менее впечатляющими.

Интерьер красноярского ресторана Tunguska признали лучшим в рамках профессиональной премии «Лучшие в индустрии» в 2020 году. Об этом сообщил телеграм-канал «Бал дебютанток» со ссылкой на видео, опубликованное владельцем заведения Дмитрием Журкиным в его Instagram.

Премию вручали в рамках III форума лидеров фуд-индустрии, который проводился 8 февраля в Москве.

Список номинантов и победителей на сайте мероприятия еще не опубликован, так что выяснить, с кем конкурировала Tunguska, не представляется возможным.

Напомним, что в 2020 году Tunguska уже получила престижную национальную премию Best Russian Design Awards. Плюс к этому ресторан вошел в шорт-лист премии Restaurant & Bar Design Awards 2020 и в лонг-лист — Dezeen Awards 2020. Правда, пройти дальше заведению Журкина не удалось.

Напомним, что дизайн Tunguska разрабатывали Геннадий Дежурных и Анна Гавричкова — они же проектировали интерьеры всех ресторанов группы Berrywood Family, в которую входит заведение.

Добавим также, что помимо Журкина из красноярцев на форуме отметился и совладелец сети Bellini Group Алексей Горенский, но в качестве спикера и эксперта.