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Красноярский ресторан «Тунгуска» взял еще одну премию за интерьер

Красноярский ресторан «Тунгуска» взял еще одну премию за интерьер
Иллюстрация: скриншот с видео Дмитрия Журкина

Это вторая подобная награда в копилке заведения, полученная им в 2020 году. Плюс к этому оно засветилось в еще двух международных конкурсах. Правда, там успехи были менее впечатляющими.

#НОВОСТИ
Интерьер красноярского ресторана Tunguska признали лучшим в рамках профессиональной премии «Лучшие в индустрии» в 2020 году. Об этом сообщил телеграм-канал «Бал дебютанток» со ссылкой на видео, опубликованное владельцем заведения Дмитрием Журкиным в его Instagram.
Премию вручали в рамках III форума лидеров фуд-индустрии, который проводился 8 февраля в Москве.
 
Список номинантов и победителей на сайте мероприятия еще не опубликован, так что выяснить, с кем конкурировала Tunguska, не представляется возможным.
 
Напомним, что в 2020 году Tunguska уже получила престижную национальную премию Best Russian Design Awards. Плюс к этому ресторан вошел в шорт-лист премии Restaurant & Bar Design Awards 2020 и в лонг-лист — Dezeen Awards 2020. Правда, пройти дальше заведению Журкина не удалось.
 
Напомним, что дизайн Tunguska разрабатывали Геннадий Дежурных и Анна Гавричкова — они же проектировали интерьеры всех ресторанов группы Berrywood Family, в которую входит заведение.
 
Добавим также, что помимо Журкина из красноярцев на форуме отметился и совладелец сети Bellini Group Алексей Горенский, но в качестве спикера и эксперта.
Автор: Евгений Волошинский
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