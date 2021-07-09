В Красноярске пройдет гастрономический марафон

По сути, это будет фестиваль одного блюда. Только готовиться оно будет по авторским рецептам лучших поваров России. Пройдет марафон на площадке ресторана 0.75 Please.

Ресторан 0.75 Please проводит в Красноярске гастрономический марафон, в ходе которого посетители заведения смогут попробовать различные виды одного и того же блюда, приготовленного по рецептам лучших поваров России. Таким блюдом станет тартар.

Наши гости обожают тартар и регулярно спрашивают от новинках. Специально для них и фуди города мы проводим этот марафон, собрав лучшие рецепты от наших друзей со всей России», — рассказали DK.RU в 0.75 Please.

В пул ресторанов и поваров, рецепты которых будут представлены в ходе этого марафона, вошли:

Дмитрий Блинов, Tatarbar (Санкт-Петербург);

Евгений Викентьев, Beluga (Москва);

Артём Гребенщиков, Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург);

Антонио Фреза, Jerome (Санкт-Петербург);

Антон Ковальков, Fish Fetish (Москва);

Владимир Чистяков, BURO TSUM (Москва);

Максим Любимов, LEO Wine & Kitchen (Ростов-на-Дону);

Антон Абрезов, COMMONS (Санкт-Петербург).

По просьбе Романа Киселёва — шеф-повара 0.75 Please — они поделились с ним полными рецептами своих авторских тартаров, а команда воссоздала их на кухне и подобрала винную пару.

Тартар-марафон в 0.75 Please стартует сегодня — 9 июля 2021 года в 17:00. И продлится он 28 дней, которые будут разделены на две серии. В первой — с 9 по 22 июля — в меню ресторана будут представлены блюда по рецептам Блинова, Викентьева, Гребенщикова и Фреза. А во второй — с 23 июля по 5 августа — Ковалькова, Чистякова, Любимова и Абрезова.

В 0.75 Please говорят, что если марафон вызовет большой интерес у красноярцев, то ресторан готов продлить его — договоренности с еще несколькими именитыми поварами уже достигнуты.