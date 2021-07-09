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В Красноярске пройдет гастрономический марафон

В Красноярске пройдет гастрономический марафон
Иллюстрация: Instagram.com/075please

По сути, это будет фестиваль одного блюда. Только готовиться оно будет по авторским рецептам лучших поваров России. Пройдет марафон на площадке ресторана 0.75 Please.

#НОВОСТИ
Ресторан 0.75 Please проводит в Красноярске гастрономический марафон, в ходе которого посетители заведения смогут попробовать различные виды одного и того же блюда, приготовленного по рецептам лучших поваров России. Таким блюдом станет тартар.
Наши гости обожают тартар и регулярно спрашивают от новинках. Специально для них и фуди города мы проводим этот марафон, собрав лучшие рецепты от наших друзей со всей России», — рассказали DK.RU в 0.75 Please.
 
В Красноярске пройдет гастрономический марафон 1
 
В пул ресторанов и поваров, рецепты которых будут представлены в ходе этого марафона, вошли:
  • Дмитрий Блинов, Tatarbar (Санкт-Петербург);
  • Евгений Викентьев, Beluga (Москва);
  • Артём Гребенщиков, Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург);
  • Антонио Фреза, Jerome (Санкт-Петербург);
  • Антон Ковальков, Fish Fetish (Москва);
  • Владимир Чистяков, BURO TSUM (Москва);
  • Максим Любимов, LEO Wine & Kitchen (Ростов-на-Дону);
  • Антон Абрезов, COMMONS (Санкт-Петербург).
По просьбе Романа Киселёва — шеф-повара 0.75 Please — они поделились с ним полными рецептами своих авторских тартаров, а команда воссоздала их на кухне и подобрала винную пару.
 
Тартар-марафон в 0.75 Please стартует сегодня — 9 июля 2021 года в 17:00. И продлится он 28 дней, которые будут разделены на две серии. В первой — с 9 по 22 июля — в меню ресторана будут представлены блюда по рецептам Блинова, Викентьева, Гребенщикова и Фреза. А во второй — с 23 июля по 5 августа — Ковалькова, Чистякова, Любимова и Абрезова.
 
В 0.75 Please говорят, что если марафон вызовет большой интерес у красноярцев, то ресторан готов продлить его — договоренности с еще несколькими именитыми поварами уже достигнуты.
 
Автор: Евгений Волошинский
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