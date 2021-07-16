Tunguska соберет 32 ресторана Сибири и Урала на гастрофестиваль
Почти трехнедельный марафон охватит девять городов. Гостям заведений, участвующих в фестивале, предложат уникальное сет-меню, на основе локальных продуктов.
В девяти городах Сибири и Урала пройдет фестиваль «Тайгастро», организатором которого выступит красноярский ресторан Tunguska, сообщили в соцсетях заведения.
В нем примут участие 32 ресторана из Екатеринбурга (три), Иркутска (два), Кемерово (один), Красноярска (16), Новосибирска (три), Тобольска (три), Томска (два), Тюмени (один) и Якутска (один).
Каждый из этих ресторанов разработает собственное сет-меню из трех блюд, приготовленных на основе локальных продуктов, которое будет предлагать гостям. Единственное ограничение: цена должна быть фиксированной — 1 000, 1 200 или 1 500 рублей.
Стартует фестиваль 2 августа 2021 года. Его началом станет гала-ужин из восьми подач от восьми шеф-поваров из разных городов:
- Романа Чемеренко («Чешуя», Красноярск);
- Романа Киселева (0.75 Please, Красноярск);
- Хайяма Аминова (Fresco, Красноярск);
- Николая Семенова («Зверобой», Екатеринбург);
- Николая Боброва (Tunguska, Красноярск);
- Михаила Михайлова (Бар «Булгаков», Красноярск);
- Станислава Тимофеева («Кухтерин», Томск);
- Евгения Альфана («Аврора», Якутск).
Пройдет мероприятие в ресторане Tunguska.
Закончится фестиваль 19 августа вечеринкой в баре Булгаков.
Миссия фестиваля: продемонстрировать сибирскую кухню с уникальными локальными продуктами, приготовленными с помощью традиционных и современных техник. Также мы хотим повысить привлекательность сибирских регионов», — говорят организаторы.
В их планах сделать фестиваль «Тайгастро» ежегодным.
Это не единственный гастрономический фестиваль этого лета, организованный красноярцами. Так, с 9 июля по 5 августа в ресторане 0.75 Please проходит тартар-марафон — шеф-повар заведения готовит для гостей это блюдо по рецептам восьми именитых поваров из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.