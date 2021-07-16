Tunguska соберет 32 ресторана Сибири и Урала на гастрофестиваль

Почти трехнедельный марафон охватит девять городов. Гостям заведений, участвующих в фестивале, предложат уникальное сет-меню, на основе локальных продуктов.

В девяти городах Сибири и Урала пройдет фестиваль «Тайгастро», организатором которого выступит красноярский ресторан Tunguska, сообщили в соцсетях заведения.

В нем примут участие 32 ресторана из Екатеринбурга (три), Иркутска (два), Кемерово (один), Красноярска (16), Новосибирска (три), Тобольска (три), Томска (два), Тюмени (один) и Якутска (один).

Каждый из этих ресторанов разработает собственное сет-меню из трех блюд, приготовленных на основе локальных продуктов, которое будет предлагать гостям. Единственное ограничение: цена должна быть фиксированной — 1 000, 1 200 или 1 500 рублей.

Стартует фестиваль 2 августа 2021 года. Его началом станет гала-ужин из восьми подач от восьми шеф-поваров из разных городов:

Романа Чемеренко («Чешуя», Красноярск);

Романа Киселева (0.75 Please, Красноярск);

Хайяма Аминова (Fresco, Красноярск);

Николая Семенова («Зверобой», Екатеринбург);

Николая Боброва (Tunguska, Красноярск);

Михаила Михайлова (Бар «Булгаков», Красноярск);

Станислава Тимофеева («Кухтерин», Томск);

Евгения Альфана («Аврора», Якутск).

Пройдет мероприятие в ресторане Tunguska.

Закончится фестиваль 19 августа вечеринкой в баре Булгаков.

Миссия фестиваля: продемонстрировать сибирскую кухню с уникальными локальными продуктами, приготовленными с помощью традиционных и современных техник. Также мы хотим повысить привлекательность сибирских регионов», — говорят организаторы.

В их планах сделать фестиваль «Тайгастро» ежегодным.