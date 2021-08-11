Красноярские дизайнеры ресторанов претендуют на международную премию

Не в первый раз проект LEFTdesign попадает в шорт-лист Restaurant & Bar Design Awards. В прошлом году это был ресторан «Тунгуска». Правда, премию тогда они не получили.

Красноярский ресторан «Тироль» вошел в шорт-лист престижной международной премии Restaurant & Bar Design Awards 2021 года в номинации Europe — Surface Interiors. Об этом в своем Instagram сообщила Анна Гавричкова — одна из основателей студии LEFTdesign, которая и разрабатывала интерьер ресторана.

Всего в шорт-листе номинации 12 европейских ресторанов. Россия представлена лишь «Тиролем» и суши-баром Under the sea из Санкт-Петербурга.

Это уже второй раз, когда ресторан, спроектированные LEFTdesign’ом оказывается в шорт-листе RBDA — в прошлом году на этом месте была «Тунгуска» Дмитрия Журкина. Но дальше она не прошла. Улыбнется ли удача красноярцам в этом году, станет известно во время церемонии награждения, которая пройдет 15 октября 2021 года.

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Разрабатывавшая его студия получила международную дизайнерскую премию. Это не первый случай, когда интерьер красноярского ресторана отмечают эксперты.

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О том, что они оказались в числе номинантов этой премии стало известно чуть больше недели назад. Вчера прошла церемония награждения. Компанию красноярцам составили лучшие рестораны страны.