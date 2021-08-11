Красноярские дизайнеры ресторанов претендуют на международную премию
Не в первый раз проект LEFTdesign попадает в шорт-лист Restaurant & Bar Design Awards. В прошлом году это был ресторан «Тунгуска». Правда, премию тогда они не получили.
Красноярская студия дизайна интерьера LEFTDesign оказалась на страницах международного интернет-издания Elle DÉCOR. Иностранцы заметили красноярских дизайнеров благодаря ресторану Tirol.
Интерьер «Тунгуски» признали лучшим среди ресторанов и отелей России
Разрабатывавшая его студия получила международную дизайнерскую премию. Это не первый случай, когда интерьер красноярского ресторана отмечают эксперты.
0.75 Please и «Тунгуска» попали в ТОП-50 национальной ресторанной премии
О том, что они оказались в числе номинантов этой премии стало известно чуть больше недели назад. Вчера прошла церемония награждения. Компанию красноярцам составили лучшие рестораны страны.