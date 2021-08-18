Forbes рассказал, зачет туристам надо в Красноярский край
Издание заметило, что Красноярск в последнее время становится новым туристическим центром и незаслуженно остается в тени негласной столицы Сибири — Новосибирска.
Так, журналист Forbes рассказал, что главное достоинство Красноярска — это сибирская природа. Насладиться которой, к слову, можно в черте города.
Национальные парки «Столбы», «Шушенский», «Тунгусский» и «Ергаки» ежегодно принимают сотни тысяч туристов. В последние годы территории заповедников наконец-то начали облагораживать, создавая там обустроенные парковки, зоны для отдыха, обзорные площадки, информационные центры, сувенирные лавки и небольшие кафе, — пишет Forbes.
Журналистов издания восхитили красноярские «Столбы» — одно из самых популярных мест в городе. Даже в 2020 году, несмотря на пандемию, «Столбы» посетили 814 603 человека.
Отметили они и горнолыжный комплекс «Бобровый лог».
«Это самый популярный в городе горнолыжный и рекреационный комплекс, который граничит с заповедником „Столбы“. Сюда точно стоить приехать ради экскурсии на канатно-кресельном подъемнике. Верхняя станция дороги выходит на один из хребтов заповедника, с которого открывается вид на горную систему Красноярска»., — заметили в Forbes.
Кроме того, впечатлил журналистов и исторический центр города. Так, туристам они посоветовали побывать в КИЦе и отправиться на «Театральный променад»:
Это иммерсивная экскурсия, во время которой популярные в Красноярске театральные актеры рассказывают, как жил город в прошлом, что происходит здесь сейчас и что изменится в ближайшем будущем».
Отметили и тот факт, то Красноярск в последнее время стал одним их центров гастрономии.
Именно в нашем городе работает филиал французского института Поля Бокюза, который по франшизе открыл крупнейший в городе ресторанный холдинг Bellini Group.
Это единственное в стране высшее учебное заведение, где обучают рестораторов, шеф-поваров, операционных директоров и маркетологов.
В городе также работает много популярных ресторанов, где можно насадиться качественной и вкусной сибирской кухней.
Так, туристам в Forbes советуют побывать в Tunguska и 0.75 Please.
Здесь можно попробовать все специалитеты региона: икру хариуса и омуля, различные варианты сугудая, оленину, мясо косули и яка, нельму, кижуч, марала и хакасскую баранину. И в Tunguska, и в 0.75 Please есть гастрономические сеты, позволяющие за один вечер изучить все главные блюда Сибири», - отмечают журналисты издания.
Ранее «Деловой квартал» изучил нетипичные заведения Красноярска и выбрал самые интересные.
Так, в городе работают такие заведения как пельменные, несколько лапшичных, рестораны с европейским стрит-фудом и несколько анти-кафе.
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