Стали известны цена на круизы по Енисею на «Максиме Горьком» в 2021 году

Компания «ВодоходЪ», которая владеет теплоходом, на один день снизила цены на ряд своих круизов — «черная пятница». Туры по Енисею в эту программу не попали.

Цены билетов на круизы по Енисею на теплоходе «Максим Горький» в 2021 году особо не изменяться. Это следует из информации, опубликованной на сайте компании «ВодоходЪ», которая владеет судном.

Самая низкая цена билетов — на четырехдневный тур Красноярск — Енисейск — Галанино — Барабаново — Красноярск. Она начинается от 59 тысяч рублей. В круиз же до Дудинки (или обратно) можно будет отправиться минимум за 379,7 тысячи. Максимальная же цена составит 813,3 тысячи рублей.

Навигацию 2021 года «Максим Горький» начнет 20 мая с тура Красноярск — Енисейск — Галанино — Барабаново — Красноярск. В первое же путешествие до Дудинки он отправится 6 июня — оно продлится 11 дней.

Купить билеты можно уже сейчас - на сайте компании.

Добавим, что компания «ВодоходЪ» на один день — 27 ноября («черная пятница») объявила 15-процентные скидки на ряд своих круизов. В этот список попали туры на 15 теплоходах компании. «Максима Горького» среди них нет.

Напомним, что «Максим Горький» прибыл в Красноярск по Северному морскому пути в сентябре 2019 года. В первый круиз — по сокращенному маршруту — он отправился в июле 2020-го.