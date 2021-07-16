Типа ресторан: самые нетипичные заведения Красноярска

В поисках гастрономических впечатлений можно пойти в ресторан высокой кухни, а можно — в заведение, отличающееся от привычного общепита кухней, дизайном или концепцией.

«Деловой квартал» изучил нетипичные заведения Красноярска и выбрал самые интересные.

Вот так пельмень…

Если уж с чего и начинать обзор нетипичного общепита, так это с заведения, само название которого относит его к этой категории, — с «НЕтипичной пельменной». Открылась она в ноябре 2016 года на месте довольно известного на тот момент в Красноярске кафе «Город» (Мира, 109).

Основной гастрономический упор здесь сделан на пельмени (кто бы сомневался) и прочие варианты мяса, завернутого в тесто: пельмени по-сибирски, пельмени с рыбой, цветные пельмени, таежные, гедза, тибетские момо, посикунчики, всевозможные вареники и т. п. Многое из этого можно купить в виде полуфабрикатов. Также здесь дают мастер-классы по лепке (пельменей, надо понимать, а не фигурок из пластилина). Для любителей более классической кафешной еды — традиционные для городского общепита супы-борщи, салаты и закуски.

Наследием от предшественника воспринимается довольно обширная кофейная карта со множеством вариаций любимого многими напитка. Также есть всевозможные чаи, коктейли и горячительное. Но это уже совсем типичная история.

Это вам не курятник…

Именно эта фраза красуется на презентационной странице еще одного заведения, сделавшего ставку на монопродукт. На этот раз речь идет о курице. А ресторан называется «КОКО Шинель» и входит в состав Bellini Group. Открылся он в 2017 году на улице Октябрьская, 7а в Советском районе Красноярска.

Основа меню — курица. Печеная, жареная, целиком и по частям, в виде котлет и колбасок, в салатах и супах. Единственные позиции, где ее нет, — десерты, соусы и напитки (а можно было и поэкспериментировать). В общем, Советскому району — главное украшение советского стола (ну, кто помнит).

По отзывам посетителей, курицу в «КОКО Шинель» готовить действительно умеют. Правда, как признает совладелец ресторана Анатолий Ващенко, заведение не привлекло такого количества гостей, как ожидалось. Но доставка пока справляется за двоих, благо все блюда ресторанного меню можно заказать на дом, в том числе и в виде полуфабрикатов, которые потом приготовить самостоятельно.

Устричный прилив

Не знаем, связаны ли владельцы открывшегося в апреле 2021 года кафе «Океан» с одноименной компанией по доставке морепродуктов, но ставку они сделали именно на них. Да и заведение свое они позиционируют как устричную. Прибавляя: «С невинными ценами».

В меню, как и следовало ожидать, есть устрицы — хасанские и императорские. Также здесь себя можно побаловать и другими морскими (и не только) гадами: крабами, креветками, осьминогами, мидиями, гребешками, морскими ежами и т. п. Для тех же, кто предпочитает моллюскам рыбу, есть стейки. Причем не только из привычной уже форели, но и, к примеру, из марлина.

«Невинные цены» начинаются с 250 рублей за 200 граммов устриц или 150 рублей за 100-грамовый стейк из форели. Помимо этого морепродукты можно заказать и на дом.

Щупальца вместо сосиски

По морскому пути пошли и владельцы еще одного не совсем обычного для Красноярска заведения. Не совсем, потому что это фастфуд, которого нынче в городе что людей на открытии первого в России «Макдональдса» в приснопамятном 1990-м. Но тут вместо типовой котлеты совсем неожиданные кальмары, лосось и лангустин. Потому и называется кафе Dog Osminog (вариация на тему хот-дога с осьминогом).

Помимо бургеров и хот-догов в меню салаты, супы, десерты и прочее подобное. Сочетания при этом подобраны довольно интересные и изрядно отдающие Паназией. Хотя некоторые могут счесть их весьма смелыми. Запить все это можно фирменными лимонадами.

Dog Osminog довольно молод, он открылся в конце 2020 года на проспекте Мира, 65 (а чуть позже и на фуд-корте в ТРЦ «Планета»). Насколько уверенно он себя чувствует сейчас, говорить сложно. Но пока вроде держится.

Завари ты мне, завари…

Тема фастфуда потому, вероятно, не отпускает рынок, что позволяет получать прибыль без колоссальных затрат на вход, что в 2020 году оказалось крайне важно для всех игроков общепита. Так, к примеру, случилось с Еленой Скрыминой, известной красноярцам по нескольким ресторанно-барным проектам, — она открыла лапшичную.

В основе меню лапша быстрого приготовления. Но заливают ее не кипятком, добавляя потом порошковую основу с глутаматом, а настоящим куриным бульоном, к которому на выбор можно добавить папоротник, рваную курицу, маринованные яйца, майонез, капусту кимчи или сосиски.

Название заведение получило по главной ассоциации с быстрорастворимой лапшой — «Доширачная». Открылось оно в июне 2020 года на улице Карла Маркса, 102 б. А через месяц появилась его мобильная версия — переоборудованный под кухонные нужды автомобиль поставили у «Взлетки Плаза».

Лапшичный взлет

В лапше нашел выход из критической ситуации ковидного 2020-го и еще один известный ресторатор Красноярска — Евгений Пономарев. Правда, свою лапшичную «Панда и Гусь» он открыл до объявления локдауна.

Первоначально это было заведение, в котором подавали 13 блюд с лапшой. Рассчитано оно было на 28 человек. Но после объявления карантина двери лапшичной закрылись, а сама она одной из первых в Красноярске переквалифицировалась в доставку (первое время Пономарев даже сам принимал заказы, а бывало, что и развозил их).

Теперь в меню «Панды» 16 блюд с лапшой, несколько азиатских супов и другие блюда с той же географической привязкой. Ценник (на лапшу) начинается с 225 рублей за полукилограммовую порцию (не считая простейшего рамена с яйцом и зеленым луком за 115 рублей).

Формат, похоже, нашел своих поклонников — сейчас меню «Панды и Гуся» представлено в ачинских «Перцах», которые Пономарев развивает по франшизе, а в скором времени оно появится в его новом заведении на проспекте Свободном.

Лофт с бородой

С именем Евгения Пономарева теперь связан и еще один красноярский проект — Yushin Brothers (он стал его владельцем некоторое время назад). Изначально (YB открылся в 2017 году на четвертом этаже торгового комплекса «Проспект» на улице Карла Маркса, 102а) это было креативное пространство с лофтом и барбершопом. Открывал его Денис Юшин — барбер и путешественник. Как такового, общепита здесь не было (ограничивались в основном бургерами). Зато были мастер-классы, вечерники и прочие творческие и познавательные активности, которые проходили по выходным.

С приходом в проект Пономарева (в конце 2019 года) ситуация начала меняться. Сначала пространство закрыли на модернизацию, которая продлилась до конца февраля 2020 года. Потом лофт начали открывать по будням (до этого он работал только по выходным). А теперь и эвенты стали ежедневными. В перспективе здесь еще должен появиться коворкинг.

С кухней тоже стало интересней: в меню перекочевали некоторые позиции из «Панды и Гуся», добавились салаты и другие блюда.

Сейчас Пономарев активно занимается адаптацией проекта под новые условия ведения бизнеса, потому в работе Yushin Brothers возможны изменения.

Вписаться в пейзаж

По соседству с Yushin Brothers находится и еще одно не похожее ни на что в Красноярске заведение — руины-бар «Вписка» (проспект Мира, 102 б). Это еще один проект Елены Скрыминой. Открылся он в апреле 2019 года.

Как и положено руины-бару, здесь нет пышных диванов, выверенных элементов интерьера и прочих атрибутов классической барной культуры. Зато есть старая мебель, сломанные манекены и даже дверь от автомобиля на месте входа за барную стойку.

В меню блюда европейского стрит-фуда: шаурма, гирос и прочее. И конечно, лапша (помните адрес «Доширачной»?) Из напитков — пиво, вино и коктейли (безалкогольные тоже найдутся).

Средний чек заведения — 300 рублей.

Кошачий восторг

Еще меньше похожи на типовые заведения общепита два других кафе: ни кухни, ни алкоголя здесь нет. Зато есть кошки. Много кошек. Речь идет о двух антикафе — «Кис-Кис» и «The Кошки» (они очень похожи, поэтому отдельно рассказывать про каждое — тратить время читателя).

Концепция этих котокафе проста: посетитель платит за время, а все остальное (чай, сладости, настольные игры и т. п.) получает бесплатно. Цена первого часа в обоих заведениях — 250 рублей. Дальше придется доплачивать за каждую минуту — 2 рубля в «Кис-Кис» (по выходным 3 рубля) и 3 рубля в «The Кошки» (по выходным 5 рублей). Также в котокафе проводятся различные творческие и познавательные мероприятия, но участие в них стоит отдельных денег.

Конечно же, в стоимость входит и общение с животными, которые свободно разгуливают по кафе. Все животные взяты либо из приютов, либо с передержки. Они привиты и стерилизованы. Администрация кафе уверяет, что рада, если их питомец находит себе нового хозяина среди посетителей.

Подготовил Евгений Волошинский