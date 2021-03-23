Виды Красноярска уберут с 10-рублевой купюры
Центральный банк России объявил об изменении дизайна банкнот. Виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска исчезнут с российских купюр.
Модернизированные банкноты будут выпущены к 2025 году в шести номиналах: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5 000 рублей.
На одной их стороне, как и прежде будет изображение города, а на обратной — достопримечательности федерального округа.
Новые банкноты будут лучше защищены от подделок, сравнявшись по своим характеристикам с банкнотами в 200 и 2000.
В настоящее время в обращении в России находятся девять номиналов образца 1997 и 2010 годов, на которых изображены девять разных городов страны:
- 5 рублей (выпуск прекращен, встречается крайне редко, удельный вес таких банкнот составляет менее 0,5% от общего числа) — Великий Новгород;
- 10 рублей (после введения монет в 10 руб. встречаются редко, удельный вес — 5%) — Красноярск;
- 50 рублей — Санкт-Петербург;
- 100 рублей — Москва;
- 200 рублей — Севастополь;
- 500 рублей — Архангельск;
- 1000 рублей — Ярославль;
- 2000 рублей — Владивосток;
- 5000 рублей — Хабаровск
Какие города появятся на купюрах:
- Новосибирск — 10 рублей (сейчас Красноярск).
- Пятигорск — 500 рублей (сейчас Архангельск).
- Нижний Новгород — 1 000 руб. (сейчас Ярославль).
- Екатеринбург — 5 000 руб. (сейчас Хабаровск).
Выбор достопримечательностей для других банкнот (за исключением 200 и 2000 рублей) еще только предстоит сделать. Для этого Банк России создаст специальные рабочие группы, в которые войдут авторитетные историки и другие эксперты. Решение на основе выработанных ими предложений также примет совет директоров ЦБ.
Выпускаться в обращение новые банкноты будут по очереди на протяжении нескольких лет, так что только к 2035 году большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращена в силу их обветшания, износа и загрязнения.
По теме
-
Фальшивомонетчики в Красноярском крае перестали мелочиться
В этом году среди обнаруженных в банках края фальшивок почти сплошь крупные купюры. Хотя еще год назад их было почти вдвое меньше. Это привело к росту денежной массы подделок.09.12.2020Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске за три месяца нашли 100100 фальшивых рублей
21 поддельную банкноту обнаружили за второй квартал 2020 года в кредитно-финансовых учреждениях Красноярского края. 20 из них – это пятитысячные купюры, еще одна – имитация 100-рублевой банкноты.17.08.2020Новости ДККрасноярск
-
«Банковский роуминг» отныне запрещен
Комиссионные за перевод в пределах одного банка между российским регионами отменены на территории РФ. Закон, согласно которому вводится данная норма, с 14 июня вступил в силу в России.14.06.2020Новости ДККрасноярск
-
Центробанк рассказал, что должны знать дети о деньгах
Как сформировать правильное отношение малышей к деньгам. С какого возраста надо начинать разговаривать с детьми о деньгах, что должны знать малыши о возможностях родителей купить им новую игрушку.01.06.2020Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае стали выявлять больше фальшивых денег
За первые три месяца 2020 года в банковской системе Красноярского края выявили почти на треть больше поддельных купюр, чем за аналогичный период прошлого года.
-