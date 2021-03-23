Виды Красноярска уберут с 10-рублевой купюры

Центральный банк России объявил об изменении дизайна банкнот. Виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска исчезнут с российских купюр.

Модернизированные банкноты будут выпущены к 2025 году в шести номиналах: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5 000 рублей.

На одной их стороне, как и прежде будет изображение города, а на обратной — достопримечательности федерального округа.

Новые банкноты будут лучше защищены от подделок, сравнявшись по своим характеристикам с банкнотами в 200 и 2000.

В настоящее время в обращении в России находятся девять номиналов образца 1997 и 2010 годов, на которых изображены девять разных городов страны:

5 рублей (выпуск прекращен, встречается крайне редко, удельный вес таких банкнот составляет менее 0,5% от общего числа) — Великий Новгород;

10 рублей (после введения монет в 10 руб. встречаются редко, удельный вес — 5%) — Красноярск;

50 рублей — Санкт-Петербург;

100 рублей — Москва;

200 рублей — Севастополь;

500 рублей — Архангельск;

1000 рублей — Ярославль;

2000 рублей — Владивосток;

5000 рублей — Хабаровск

Какие города появятся на купюрах:

Новосибирск — 10 рублей (сейчас Красноярск).

Пятигорск — 500 рублей (сейчас Архангельск).

Нижний Новгород — 1 000 руб. (сейчас Ярославль).

Екатеринбург — 5 000 руб. (сейчас Хабаровск).

Выбор достопримечательностей для других банкнот (за исключением 200 и 2000 рублей) еще только предстоит сделать. Для этого Банк России создаст специальные рабочие группы, в которые войдут авторитетные историки и другие эксперты. Решение на основе выработанных ими предложений также примет совет директоров ЦБ.

Выпускаться в обращение новые банкноты будут по очереди на протяжении нескольких лет, так что только к 2035 году большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращена в силу их обветшания, износа и загрязнения.

По теме