Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.03
75,35
89,76
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Виды Красноярска уберут с 10-рублевой купюры

Десятирублевая купюра с видом Красноярка
Десятирублевая купюра с видом Красноярка. Иллюстрация: monnaiesdumonde-shop.fr

Центральный банк России объявил об изменении дизайна банкнот. Виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска исчезнут с российских купюр.

#НОВОСТИ

Модернизированные банкноты будут выпущены к 2025 году в шести номиналах: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5 000 рублей.

На одной их стороне, как и прежде будет изображение города, а на обратной — достопримечательности федерального округа.

Новые банкноты будут лучше защищены от подделок, сравнявшись по своим характеристикам с банкнотами в 200 и 2000.

В настоящее время в обращении в России находятся девять номиналов образца 1997 и 2010 годов, на которых изображены девять разных городов страны:

  • 5 рублей (выпуск прекращен, встречается крайне редко, удельный вес таких банкнот составляет менее 0,5% от общего числа) — Великий Новгород;
  • 10 рублей (после введения монет в 10 руб. встречаются редко, удельный вес — 5%) — Красноярск;
  • 50 рублей — Санкт-Петербург;
  • 100 рублей — Москва;
  • 200 рублей — Севастополь;
  • 500 рублей — Архангельск;
  • 1000 рублей — Ярославль;
  • 2000 рублей — Владивосток;
  • 5000 рублей — Хабаровск

Какие города появятся на купюрах:

  • Новосибирск — 10 рублей (сейчас Красноярск).
  • Пятигорск — 500 рублей (сейчас Архангельск).
  • Нижний Новгород — 1 000 руб. (сейчас Ярославль).
  • Екатеринбург — 5 000 руб. (сейчас Хабаровск).

Выбор достопримечательностей для других банкнот (за исключением 200 и 2000 рублей) еще только предстоит сделать. Для этого Банк России создаст специальные рабочие группы, в которые войдут авторитетные историки и другие эксперты. Решение на основе выработанных ими предложений также примет совет директоров ЦБ.

Выпускаться в обращение новые банкноты будут по очереди на протяжении нескольких лет, так что только к 2035 году большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращена в силу их обветшания, износа и загрязнения.

По теме

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Интерьер «Тунгуски» признали лучшим среди ресторанов и отелей РоссииИнтерьер «Тунгуски» признали лучшим среди ресторанов и отелей России
  • КЭФ одновременно пройдет на московских и зарубежных площадкахКЭФ одновременно пройдет на московских и зарубежных площадках
  • «Енисей» стал пятикратным чемпионом России по бенди«Енисей» стал пятикратным чемпионом России по бенди
  • В Красноярске выступит один из лучших виолончелистов России Алексей ЖилинВ Красноярске выступит один из лучших виолончелистов России Алексей Жилин
  • «Партия пенсионеров»: пенсионный фонд пора закрывать«Партия пенсионеров»: пенсионный фонд пора закрывать
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.