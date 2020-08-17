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В Красноярске за три месяца нашли 100100 фальшивых рублей

В Красноярске за три месяца нашли 100100 фальшивых рублей
Автор фото: Городская газета "Йошкар-Ола". Иллюстрация: pressaufa.ru

21 поддельную банкноту обнаружили за второй квартал 2020 года в кредитно-финансовых учреждениях Красноярского края. 20 из них – это пятитысячные купюры, еще одна – имитация 100-рублевой банкноты.

#НОВОСТИ

Всего с января по июнь в банках края выявлено 55 фальшивых банкнот, что на 8 штук меньше, чем в первом полугодии 2019 года, сообщает пресс-служба красноярского отделения Центробанка.

Важно, чтобы фальшивка не оказалась в кармане потребителя, ведь обменять ее на подлинную банкноту не удастся. Призываю красноярцев обращать внимание на деньги, которые оказываются в руках, запомнить минимум четыре признака подлинности, проверять их, особенно когда расчёт идет банкнотами крупных номиналов. Важно и отношение торговых предприятий к наличным операциям. Ответственность, внимательность и подготовленность кассиров могут помочь вовремя выявить фальшивые купюры и тем самым снизить оборот поддельных банкнот», – комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

На сайте Университета Банка России есть онлайн-курс для кассиров: «Повышение профессиональных компетенций кассовых работников розничных сетей по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России». Пройти его можно бесплатно.

В краевой полиции напоминают: при обнаружении банкнот с признаками подделки или вызывающих сомнения незамедлительно сообщать в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону «102».

Если вы стали жертвой фальшивомонетчиков, и у вас оказались купюры, вызывающие сомнение в подлинности, не пытайтесь их сбыть. Это влечет уголовную ответственность. Если вы сомневаетесь, являются ли настоящими имеющиеся у вас банкноты, обратитесь в любое отделение банка и попросите проверить их на подлинность», – предостерегают жителей региона сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю.

За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность по статье 186 УК РФ – до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Изучить подлинность купюр, которые находятся в обороте, можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России». Кроме того, подробная информация содержится на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».

 

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